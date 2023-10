Futsal: Coppa Divisione, Audace Monopoli si ripete al secondo turno

La Kredias Audace Monopoli formato under 19 batte anche in trasferta il Bulldog Capurso per 3 reti a 1 e grazie alla vittoria all’andata per 9-0 accede al secondo turno.

La prima parte di gioco si è chiusa con i padroni di casa in vantaggio per 1-0, ma nella ripresa l’Audace riprende in mano il match prima pareggiando con Palmieri e poco dopo ribaltando e allungando con le reti dei fratelli Vito e Giuseppe Cascione.

Altra buona prova da parte della squadra di mister Lamanna in vista anche del debutto in campionato di domenica prossima alla Tensostruttura nuovamente contro il Capurso. Nel prossimo turno l’Audace affronterà nel match secco casalingo, martedì 17 ottobre, il Giovinazzo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp