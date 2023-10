Futsal C1/M: Azzurri Conversano, nulla da fare in casa del Barletta

Gli Azzurri Conversano escono sconfitti dal PalaDisfida “Mario Borgia” di Barletta al termine della gara valida per la terza giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. Dopo il bel successo ottenuto sul campo del Futsal Terlizzi, dunque, la banda del presidente Mino De Girolamo non riesce nell’impresa di ottenere un altro risultato positivo lontano dal San Giacomo, complice una prestazione sottotono che ha permesso al Futsal Barletta di approfittarne.

LA GARA – Mister Chiaffarato deve fare i conti con l’assenza pesantissima di Vito Mastrangelo, fermato per due giornate dal giudice sportivo, e si affida al quintetto formato da Fanizzi, Detomaso, Lemonache, Masi e Cannone. Dall’altra parte invece Leonardo Ferrazzano lascia inizialmente in panchina la qualità di Bruno Martinez mandando in campo Prezioso, Cristiano, Divincenzo, Damore e Savio Dicorato. Passano tre minuti di gioco e, dopo aver colpito una traversa, i padroni di casa si portano in vantaggio con Damore il quale si fa trovare pronto sul secondo palo sull’assist di Divincenzo.

Colpiti praticamente a freddo, gli Azzurri cercano di reagire, ma appaiono solo lontani parenti di quelli ammirati appena una settimana prima al PalaFiori. Il Barletta così ne approfitta al minuto 12 quando Staila in ripartenza supera ancora Fanizzi con un diagonale chirurgico, chirurgico proprio come il destro di Gianvito Masi che, a due minuti dall’intervallo, riapre il match dopo aver brillantemente saltato il diretto avversario.

Nella ripresa la gara si mantiene viva ed avvincente con tantissimi ribaltamenti di fronte e un Conversano che prova con maggiore convinzione a creare pericoli dalle parti di Prezioso. Capitan Detomaso e compagni, tuttavia, si confermano in giornata poco felice come dimostrano le tantissime occasioni da gol non concretizzate, soprattutto in contropiede, spalancando, di fatto, le porte al successo dei biancorossi locali abili nel finale a dilagare con Savio Dicorato e Bonvino, complici anche gli inevitabili varchi lasciati scoperti dal quinto giocatore di movimento provato nelle battute conclusive del match da Chiaffarato. Al PalaDisfida finisce 4-1 per il Barletta con gli Azzurri costretti a leccarsi le ferite.

Futsal Barletta – Azzurri Conversano 4-1 (p.t. 2-1)

Futsal Barletta: Prezioso, Cristiano, Leggio, Bonvino, Damore, Martinez, Dicorato Sa., Petruzzo, Sardaro, Dicorato St., Divincenzo, Staila. All.: Leonardo Ferrazzano.

Azzurri Conversano: Fanizzi, Masi, Bientinesi, D’Ecclesiis, D’Alessandro E., Lemonache, Gutierrez, Detomaso, Caprio, Caradonna, Cannone, Resta. All.: Francesco Chiaffarato.

