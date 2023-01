Futsal C1/M: Conversano, passo falso nella prima di ritorno

Gli Azzurri Conversano cominciano il nuovo anno solare con un boccone amaro da digerire. Nella prima uscita ufficiale del 2023, la banda del presidente Mino De Girolamo cade in casa del Cus Bari, inaugurando il proprio girone di ritorno con un passo falso che coincide con la sconfitta numero otto in campionato e che di fatto apre le porta a un trittico di partite molto impegnativo alla luce delle ormai prossime sfide con Futsal Andria, Futsal Byre Ruvo, Football Latiano e Futsal Barletta, ovvero le prime quattro della classe.

LA GARA – Mister Giliberti deve fare i conti con i forfait dell’ultima ora di Corona e Sibilia i quali si vanno ad aggiungere alla già lunghissima lista di indisponibili che comprende Cannone, D’Ecclesiis, Renna, Aiuto, Sciannamblo, Caradonna e Zivoli. Lo starting five azzurro è così formato da Montrone, Pedone, Bratta, Lemonache e Ciavarella, mentre si accomoda inizialmente in panchina Stefano Achille, ormai pienamente recuperato. Dall’altra parte, invece, il tecnico Catinella si affida all’esperienza dei veterani Straziota e Anastasia, ed alla voglia di ben figurare contro la propria ex squadra di Loiotine e Gutierrez.

In un campo di dimensioni particolarmente ridotte, a beneficiarne è sicuramente lo spettacolo che non manca sin dalle prime battute di gioco con continui ribaltamenti di fronte. Gli Azzurri approcciano in modo discreto, ma, come al solito, peccano in cinismo e concretezza, merito anche del numero uno di casa Frisone il quale in almeno tre occasioni è a dir poco strepitoso nel mantenere inviolata la propria porta. Al contrario, il Cus Bari si dimostra molto più spietato e alla prima vera palla-gol passa in vantaggio con la conclusione di Sicilia che si infila sotto l’incrocio dei pali. Siamo al minuto numero 12 della prima frazione e per gli ospiti si tratta di una vera e propria doccia gelata che richiede una reazione immediata.

E in effetti, la reazione di Ciavarella e compagni arriva, anche se bisogna attendere l’inizio del secondo tempo per raccoglierne i frutti. Al minuto 5 della ripresa ci pensa Stefano Achille, alla settima rete in stagione, a firmare il gol del provvisorio pareggio. Ma è una gioia che dura appena 120 secondi, complice la risposta immediata dei baresi che sfocia nella marcatura del nuovo sorpasso siglata dall’ex Edgar Gutierrez.

Passa un’altra manciata di minuti e i tempi sono nuovamente maturi per il pareggio ospite realizzato questa volta da Lemonache, il quale riannoda il filo con il 2022 andando nuovamente a segno dopo la tripletta realizzata alla Volare Polignano nell’ultima gara dello scorso anno.

A questo punto manca davvero poco al termine del match, i padroni di casa appaiono stanchi, ma determinati a provarci fino alla fine, mentre gli Azzurri sembrano aver voglia di tentare il grande colpo. Così, l’episodio che decide l’incontro giunge a poco più di due giri di orologio dal termine: sugli sviluppi di un calcio di punizione, il Cus Bari trova il gol vittoria con capitan Straziota. Finisce 3-2 per i biancorossi che grazie a questo successo allungano in classifica proprio ai danni dei conversanesi lasciando, seppur momentaneamente, la zona playout. Per gli Azzurri un boccone amaro da digerire anche se restano tanti spunti positivi dai quali ripartire per guardare con fiducia al prosieguo del campionato.

CUS Bari – Azzurri Conversano 3-2 (p.t. 1-0)

Cus Bari: Frisone, Zingaro, Canete, Loiotine, Anastasia, Todisco, Gigante, Iessi, Straziota, Sicilia, Gutierrez. All.: Claudio Catinella.

Azzurri Conversano: Montrone, Masi, Pedone, Achille, Lemonache, Bratta, Novelli, Ciavarella, Laneve, Pascale. All.: Gianpiero Giliberti.

