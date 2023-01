Volley B2/M: Chieti si ritira, rimandato esordio nel 2023 di Fasano

Dopo uno strepitoso 2022 di successi la Pantaleo Podio Volley Fasano vede rimandato il suo esordio sportivo targato 2023. A decidere l’allungamento del riposo post-festivo il ritiro ufficiale del Nocciano Chieti dal Campionato Nazionale di serie B2.

Una decisione che era nell’aria dopo un inizio di campionato molto complicato per la squadra abruzzese ferma a zero punti in classifica e alle prese con seri problemi organizzativi. Una serie di conseguenze che hanno costretto l’ASD Pallavolo Teatina al ritiro definitivo dal campionato in corso. Pertanto, ad una sola giornata dal giro di boa, il girone L si ritrova con un turno di riposo da osservare è una classifica da riscrivere.

Una settimana in più di riposo per la società del presidente Renzo Abete reduce da un 2022 da incorniciare per i risultati ottenuti nell’anno solare appena concluso. Un anno che ha visto l’esordio in B2, con la guida tecnica di coach Adolfo Rampino, conclusosi con un lusinghiero terzo posto nel girone L e una strepitosa ripartenza, con la guida tecnica di coach Paolo Totero all’esordio in prima squadra, coadiuvato da Giuseppe Catapano e Pietro Tanzarella.

“È stato un anno da incorniciare – spiega coach Giuseppe Catapano, viceallenatore de Il Podio Volley Fasano -. È il giusto premio ai sacrifici e alle enormi capacità imprenditoriali di Renzo Abete e Micaela Cofano, con la quale mi onoro di collaborare da diversi anni. Nella scorsa stagione abbiamo ottenuto un ottimo risultato sfiorando i playoff. In questa è stata costruita una squadra fantastica col chiaro obbiettivo di provare a vincere. Siamo inseriti nel girone più difficile di tutta la B2, ma il gruppo è di altissimo profilo tecnico. Una squadra che basa la sua forza sull’umiltà e sulla tecnica, fornendo a noi coach feedback importanti e molto utili al lavoro settimanale”.

“Una collaborazione che alza il livello tecnico e crea serenità – prosegue Catalano -. Allenarsi per tutti è divertente anche grazie al sorriso che campeggia sempre sulle labbra delle nostre atlete, che oltre alle prestazioni in prima squadra stanno contribuendo in maniera umile e professionale alla crescita delle più giovani del nostro ottimo vivaio. Fattore non sempre scontato, che fa di questo gruppo una squadra vera, capace di unirsi anche al di fuori del contesto sportivo. Personalmente sono molto felice di essere al fianco di Paolo Totero: dopo una lunga e proficua trafila nei settori giovanili sta dimostrando di meritare il ruolo per professionalità e competenza. Siamo una grande squadra, meritiamo la prima posizione in classifica. L’augurio è che il trend possa continuare anche nel 2023 per raccogliere i successi che la società merita”.

