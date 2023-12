Futsal C1/M, Azzurri Conversano: sconfitta da dimenticare a Brindisi

Comincia con un sonoro ko il girone di ritirno degli Azzurri Conversano nel massimo torneo regionale di calcio a 5. La compagine del presidente Mino De Girolamo cade in casa del Futsal Brindisi con il punteggio di 9-3 a seguito di una prestazione poco convincente che costringe capitan Detomaso e compagni a riassaporare il gusto amaro della sconfitta dopo quattro risultati utili consecutivi.

LA GARA – Mister Chiaffarato, per la prima volta in stagione, ha tutti i suoi uomini a disposizione, compreso l’ultimo arrivato Alberto Tasso il quale parte subito titolare insieme a Detomaso, D’Alessandro, Gutierrez e Mastrangelo, mentre dall’altra parte ci sono De Simone, Corvetto, De Olivera, Marvich e Bellomusto. Il match è subito scoppiettante con un pronto botta e risposta tra Corvetto e Cannone che fissa il risultato parziale sull’1-1 al minuto numero 8. Poco più tardi i brindisini mettono nuovamente la freccia e questa volta il Conversano non trova la forza di reagire. La rete del 2-1 di Branca, infatti, spalanca la strada una seconda parte di frazione a chiari tinte biancoazzurre con Marvich e altre due marcature di Corvetto che indirizzano i tre punti nelle tasche dei padroni di casa, mandando il primo tempo in archivio sul momentaneo 5-1. Nella ripresa la musica non cambia. Gli Azzurri appaiono solo lontani parenti di quelli ammirati nelle ultime settimane ed il Brindisi ne approfitta per dilagare con Marvich, De Simone, De Oliveira e ancora Corvetto. In casa Conversano, invece, ci pensano Gutierrez e Caradonna a salvare l’onore fissando il punteggio sul definitivo 9-3 in favore del locali.

APPUNTAMENTO DI COPPA – Martedì, intanto, i conversanesi saranno impegnati ad Aradeo nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. In palio c’è l’accesso alle Final Eight che si disputeranno nella prima decade di gennaio. Per gli uomini di Chiaffarato, dunque, c’è l’obbligo di cancellare in fretta la prova di Brindisi per affrontare nel migliore dei modi questa sfida decisiva contro la formazione salentina reduce dal primo passo falso stagionale. Presso il Palazzetto dello Sport di Aradeo dirigono l’incontro i sigg. Antonio Bombini della sezione di Molfetta e Claudio Pacucci della sezione di Bari. Fischio d’inizio alle ore 11.

Futsal Brindisi – Azzurri Conversano 9-3 (p.t. 5-1)

Futsal Brindisi: De Simone, Carluccio, Tasco, Castano, Di Lauro, Marti, Branca, Corvetto, De Oliveira, De Simone, Marvich, Bellomusto. All.: Mattia De Simone.

Azzurri Conversano: Grieco, Masi, Bientinesi, D’Ecclesiis, Mastrangelo, Lemonache, Gutierrez, Detomaso, D’Alessandro, Caradonna, Cannone, Tasso. All.: Francesco Chiaffarato.

