È nata l’ASD Nuova Atletica Taranto

“Siate vento e mai bandiere”. Con questa frase ha preso il via un ambizioso progetto chiamato ASD Nuova Atletica Taranto, presentata ufficialmente sabato 16 dicembre nello storico negozio, anche sponsor tecnico, “New Sport” di Lama.

Un’associazione sportiva che trova la massima espressione nella corsa su strada la cui maglia si presenta bianca, con scie rossoblù nella parte superiore, mentre in direzione del petto compare lo stemma sociale (realizzato da Giuseppe Salerno). Nella parte sottostante salta all’occhio lo stampo raffigurante “il monumento al Marinaio” di Taranto.

Il direttivo è composto da Vincenzo De Benedetto (Presidente), Massimo Buzzacchino (Vice presidente), Giuseppe Salerno (tesoriere e segreteria), e Nicola Nicolau, delegato segreteria e siti internet. Attraverso le parole del presidente, la nuova società sportiva ha annunciato la volontà, nel 2025, di organizzare la maratona a Taranto per la prima volta nella sua storia, anche in previsione dei Giochi del Mediterraneo che vedrà la città dei due mari protagonista. Per quel che concerne gli obiettivi a breve termine, ci si è prefissati una gara di 5 km nel periodo autunnale come iniziativa di promozione territoriale nel 2024.

La parola “Nuova” che precede il nome della squadra (Atletica Taranto) vuole rappresentare l’innovazione, la volontà di portare qualcosa di originale, un cambiamento nell’atletica tarantina, promozione e sviluppo sociale. A 20 giorni circa dalla sua nascita, la società può già contare su oltre 30 atleti tesserati e una buona fetta di quota rosa.

Le iscrizioni sono aperte e si possono sottoscrivere presso il negozio New Sport in via Lama 102: con il tesseramento si ottiene la bellissima canotta da gara e la tuta sociale. Per informazioni si può contattare il presidente Vincenzo De Benedetto (cell 329 6995848) o l’indirizzo email atleticataranto@gmail.com.

Vedere i nuovi tesserati in un clima conviviale, con tanti sorrisi e tanti stimoli riempie di orgoglio, coraggio e tanta voglia di far bene. Perché anche nella corsa un runner (novizio o esperto che sia) ha bisogno di stimoli e determinazione.

IL DIRETTIVO DELLA NUOVA ATLETICA TARAS

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp