Pallamano A/Gold, Supercoppa: Fasano ko in semifinale

Nella Casa della Pallamano di Chieti, l’Alperia Black Devils Merano a guadagnarsi l’accesso alla finale della Supercoppa 2023, grazie al successo per 26-29 in semifinale con la Sidea Group Junior Fasano, che paga in particolare un approccio sbagliato nella ripresa. Merano va poi ko con Sassari che si è aggiudicata la competizione.

Pronti via, sono i campioni d’Italia in carica a cercare subito l’allungo portandosi sul doppio vantaggio, gli alto-atesini reagiscono però con un break di 0-3 tra 8’ ed 11’, ribaltando lo scenario (6-7). Da qui in avanti si procede sui binari dell’equilibrio sino al parziale di 3-0 da parte dei biancazzurri che al 23’ si riportano sul +2 (12-10), che diventa +3 al 26’ (14-11). Gli uomini di Prantner rientrano comunque prima dell’intervallo, rimontando fino alla parità (15-15), per poi subire sulla sirena il goal del 16-15 di Flavio Messina e compagni.

Particolarmente decisivo per le sorti del match, come accennato, si rivela dunque l’inizio del secondo tempo, dove si registra un break di 0-4 del Merano, ed una contestuale serie di errori da parte dei fasanesi, che finiscono prima sotto di 3 (16-19, e poi sul -4 (17-21 al 40’). Lentamente la Junior riesce comunque a tornare in partita, ritrovando la parità al 47’ (23-23), ma i diavoli neri sono più lucidi nel finale, quando, portandosi dal 24-24 al 24-26 del 56’, spostano definitivamente l’inerzia della contesa dalla propria parte. Nei frangenti conclusivi infatti il team meranese non si fa più raggiungere, chiudendo la sfida sul 26-29 e qualificandosi alla finale in programma alle 17 di domani contro la RaimondEgo Sassari, che ha invece sconfitto nell’altra semifinale il Brixen per 32-28.

L’acciaccata compagine fasanese torna dunque in Puglia, dove preparerà da subito la trasferta di Bressanone di mercoledì 20, quando si giocherà il recupero dell’11^ giornata della Serie A Gold, che concluderà un 2023 comunque felice per il sodalizio biancazzurro.

”Abbiamo commesso troppi errori e leggerezze e in queste partite da dentro o fuori black-out come quello in avvio di seconda frazione si pagano caro – commenta coach Vito Fovio -. Merano ha sbagliato meno di noi e ha vinto il match, sfruttando anche le nostre continue inferiorità numeriche per 2’. Purtroppo è andata così, ma non abbiamo tempo per piangerci addosso perché mercoledì ci attende un’altra battaglia a Bressanone per restare in testa al campionato”.

Group Junior Fasano-Alperia Black Devils Merano ​(16-15 p.t.)​

Sidea Group Junior Fasano: Torbjorsson 3, Angiolini 6, Amato, Pugliese 4, Leban, Notarangelo 2, Messina, Boggia, Gallo, Cantore 3, Beharevic, Knezevic 8, Cedro, Legrottaglie, Corcione. All. Vito Fovio.

Alperia Black Devils Merano: Fadanelli 2, Romei 5, Visentin 2, Gerstgrasser 2, Stricker, Fasanelli, Wolf, Colleluori, Wierer, Raffeiner, Martini 1, Haj Frej, Nunez 2, Milovic 7, Gligic-Gligorijevic, Cuello 8. All. Juergen Prantner.

Arbitri: C. Cardone-L. Cardone.

