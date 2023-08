Futsal C1/M: Azzurri Conversano, ingaggiato Alessio Detomaso

Il giusto mix di esperienza e gioventù: è questo il progetto tecnico pensato dagli Azzurri Conversano con l’avvento di mister Francesco Chiaffarato ed in vista della prossima stagione sportiva.

E se il buongiorno si vede dal mattino le premesse sono davvero buone in quanto il primo regalo per il neo tecnico azzurro porta il nome e il cognome di Alessio Detomaso, il biondo centrale classe 1986 che nella sua città natale non ha certo bisogno di presentazioni.

Detomaso appena tre anni fa si era svestito di azzurro per trovare nuovi stimoli nella vicina Castellana dove al primo tentativo ha subito contribuito in maniera importante al grande salto dalla C1 alla B. Nell’annata appena trascorsa, invece, il calcettista con un passato in nazionale ha anche indossato la fascia di capitano mettendo a disposizione del gruppo castellanese tutto il suo proverbiale carisma e trascinando i compagni fino alla qualificazione ai playoff.

Queste le prime impressioni di Detomaso dopo aver formalizzato il suo ritorno a casa: “Per me è sempre un grande onore indossare i colori della mia città. Non appena si è presentata l’opportunità di tornare a vestire questa maglia, anche per via dei miei prossimi impegni professionali, non ho esitato un attimo ad accettare la proposta del presidente De Girolamo con cui è stato semplicissimo trovare un accordo. A Conversano ritrovo poi tanti amici ed anche mister Chiaffarato, uno dei migliori allenatori in circolazione. Mi preme, tuttavia, anche ringraziare il Castellana C5 per gli ultimi, splendidi, tre anni trascorsi assieme. E’ stato difficile lasciare questo grande gruppo condotto in maniera esemplare da mister Vito Basile a cui auguro le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera da allenatore”.

In attesa di definire e cerchiare in rosso la data di inizio preparazione, dunque, il mercato degli Azzurri Conversano si apre con il botto anche se servirà ancora del tempo per definire in maniera attenta e oculata il roster da consegnare a Chiaffarato. In questo senso il presidente De Girolamo, il direttore generale Giuseppe Fanelli ed il direttore sportivo Tommaso Dibello sono al lavoro per mettere rapidamente insieme i vari tasselli e comporre al più presto il puzzle con le prossime ore che potranno già essere decisive sia sul fronte rinnovi che sul fronte nuovi arrivi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp