Futsal: Audace Monopoli in Coppa con Capurso, tesserato Lenoci

Comincerà sabato 23 settembre il torneo Coppa della Divisione, competizione che vede affrontare club dalla Serie A alla Serie B, quest’anno con una formula diversa, aperto solamente ai tesserati under 23. La Kredias Audace Monopoli ospiterà il Bulldog Capurso, formazione di Serie A2 Elite, un banco di prova importante per i ragazzi di mister Giacovazzo che schiererà un gruppo misto con diversi giovani della formazione under 19 guidata da mister Lamanna. La gara di andata sarà sabato 23 settembre alle 16:00 alla Tensostruttura, mentre due settimane dopo, sabato 7 ottobre ci sarà il match di ritorno sul neutro del Palasport di Sammichele.



IL GIOVANE LENOCI ALLA CORTE DI MISTER GIACOVAZZO: “TORNO IN PUGLIA CON PIU’ ESPERIENZA” Arriva dalla Serie A2 un altro importante colpo di mercato per la Kredias Audace Monopoli. Si tratta di Federico Lenoci, giovane laterale classe 2003 proveniente dal club del CUS Molise e cresciuto nel settore giovanile dell’Itria. Il giocatore nativo di Martina Franca, è un importante rinforzo per mister Giacovazzo.

«Sono molto contento di iniziare questa nuova esperienza all’Audace – dichiara Lenoci – torno più maturo in Puglia dopo la mia esperienza al Cus Molise e non vedo l’ora di iniziare. In merito alla stagione che ci aspetta, ho potuto assaporare l’A2 l’anno scorso e so che è un campionato difficile e stimolante, dove nessun risultato è scontato. Il mio primario obiettivo sarà quello di ripagare la grande fiducia che mi hanno dimostrato mister e società, facendomi trovare pronto». Un altro colpo di mercato anche in ottica futura da parte del ds Somma.

