Futsal B/F: Altro colpo WFC Grottaglie, ecco Matilde Russo

Grazie al lavoro del DT Giancarlo Santoro, accompagnato dal presidente Cataldo Abatematteo, la WFC Grottaglie ha ingaggiato Matilde Russo, centrale classe 1997, dal Real Statte. “Ho scelto Grottaglie perché pur non conoscendo bene il campionato di Serie B le ambizioni della società che rispecchiano le mie”, dice.

OBIETTIVI: “Non c’è bisogno neanche di dirlo: scenderemo in campo per vincere tutte le partite e per raggiungere gli obiettivi societari. Vogliamo ben figurare sia in campionato che in coppa giocando bene e divertendoci”.

IL CAMPIONATO: “Ripeto, non conosco bene la B avendo sempre militato in Serie A Elite, ma da come si stanno attrezzando le altre compagini, sarà sicuramente un girone super competitivo”.

MESSAGGIO: “Ai tifosi chiedo di starci vicini e di essere sempre numerosi sui gradoni del palazzetto. Abbiamo bisogno di voi, vi aspetto”.

