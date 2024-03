Futsal C1/M, Azzurri Conversano a caccia dei punti salvezza

Gli Azzurri Conversano vanno a caccia di punti salvezza sul campo di una delle formazioni più in forma del momento e non sarà un’impresa semplice tornare a casa con un risultato positivo dal PalaSport di corso Germania, tempio della Futsal Andria, terza in classifica e reduce dall’exploit di Carovigno nel recupero della ventiduesima giornata.

Malgrado da calendario gli Azzurri figurino come formazione ospitante, per i ragazzi del patron Mino De Girolamo si tratta, di fatto, della seconda sfida consecutiva da affrontare lontano dal PalaSanGiacomo in quanto all’andata la compagine biancoazzurra chiese l’inversione del campo causa indisponibilità dell’impianto andriese.

Niente alibi, tuttavia, per capitan Detomaso e compagni che hanno l’obbligo di affrontare il match con il massimo impegno per provare a scrivere un finale di stagione che si sta facendo incandescente. La lotta salvezza si sta trasformando in una vera e propria bagarre con cinque squadre in sei punti quando mancano tre giornate al termine della regular season.

La banda di mister Chiaffarato è attualmente nona con trenta punti all’attivo insieme alla Grimal Barletta, ma è tallonata dal Terlizzi e dal Futbol Cinco, distanti rispettivamente due e quattro lunghezze, mentre è momentaneamente più staccato il Cus Bari, penultimo con 24 punti.

Per gli Azzurri, dunque, ci sarà da lottare su ogni pallone fino alla fine del campionato e questo lo sa bene anche Alberto Tasso che proprio in settimana ha festeggiato il suo 35esimo compleanno con la speranza di celebrarlo nel migliore dei modi sabato ad Andria: “Ci attende una vera mission impossible, ma lo sport racconta quotidianamente di imprese che all’apparenza sembrano irraggiungibili. Dobbiamo scendere in campo avendo massimo rispetto dell’Andria, squadra forte ed organizzata, ma anche sapendo di poter dare del filo da torcere a tutti se scendiamo in campo concentrati e determinati. Ed questo deve essere il nostro obiettivo in vista delle prossime gare”.

Al Palasport di corso Germania dirigono Alessandro Boccuzzi della sezione di Bari e Francesco Paolo Scolamacchia della sezione di Barletta. Fischio d’inizio alle 16.00.

