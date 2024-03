Pallamano A2/F, Conversano: con Civitavecchia parte fase a orologio

A tre settimane dall’ultima partita della prima fase, le ragazze di Rossella Lapresentazione ritornano in campo tra le mura amiche per dare inizio alla fase a orologio con il Flavioni Civitavecchia. La squadra laziale è stata già affrontata e sconfitta due volte nella stagione regolare da parte delle ragazze conversanesi, ma nonostante questo l’attenzione resta alta per un gruppo giovane ma certamente ambizioso.

Mastroscianni e compagne non hanno mai smesso di lavorare in queste settimane e negli ultimi giorni hanno ritrovato una motivata Sissi Berardi Rientrata a casa dopo la parentesi in nazionale. “Ammetto che i vari cambiamenti che ci sono stati hanno smosso qualcosa in noi e vogliamo davvero dimostrare fino in fondo il nostro impegno e la nostra costanza mentalmente siamo più che cariche e fisicamente siamo pronte per affrontare al meglio questo,primo step e offrire al pubblico ma soprattutto a noi stesse emozioni positive”, queste le dichiarazioni della veterana Claudia Simone.

Conversano è stata inserita nel nuovo girone composto da Erice, Halikada Gattopardo e Aretusa, prime tre classificate nel girone siciliano insieme a Mugello e Flavioni già incontrate nella prima fase. Solo la prima accederà ai play-off promozione. “Che dire per la fase ad orologio noi ci crediamo e non smetteremo di farlo per raggiungere il nostro obiettivo e provare a conquistare i play-off”, conclude Claudia Simone.

Appuntamento sabato 9 marzo alle ore 16.00 al Pala San Giacomo con diretta streaming sulla pagina Facebook

Pallamano Conversano.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author