Futsal B/M, Castellana prova a mettere in cassaforte i playoff

Ancora un match casalingo per il Castellana C5, che nel pomeriggio di sabato 9 marzo ospita, al PalaLagravinese di Sammichele di Bari, il Potenza Calcio a 5 nella diciannovesima giornata del Girone G del cambiamento nazionale di Serie B.

A una settimana dal perentorio successo ottenuto con il Casali del Manco Futsal, un nuovo e importante banco di prova attende la banda del presidente Mazzarisi che, in caso di vittoria, può mettere in cassaforte la qualificazione ai playoff, in attesa di notizie da Bisceglie dove si affrontano Diaz e Acri, appaiate in testa alla classifica con 42 punti all’attivo.

In vista della sfida con i lucani torneranno a disposizione Grieco e Pedone, assenti nell’ultimo turno di campionato, mentre Rotondo dovrà fare a meno dell’infortunato Loconte. Sarà sicuramente dell’incontro, invece, Michele Laselva, giovane pivot di Polignano a Mare, autore di una doppietta contro il Casali del Manco e in forza anche alla selezione Under 19.

“Sono contento per i gol realizzati sabato scorso, ma soprattutto sono felice che siano serviti per la vittoria e per dare continuità ai nostri risultati. Ci attende un finale di stagione molto impegnativo ed il mio obiettivo è farmi trovare sempre pronto quando il mister mi chiama in causa. A tal proposito spero di dare il mio contributo anche contro il Potenza. Sarà un’altra partita molto difficile per noi. Loro sono una bella squadra e lo hanno dimostrato anche all’andata quando la gara fu molto combattuta e riuscimmo a vincere solo di misura. Il cammino dell’Under 19? Stiamo facendo una buonissima annata. Siamo terzi in campionato quando mancano due giornate al termine della regular season e domenica affrontiamo l’Itria prima in classifica. Il traguardo playoff è ormai ad un passo e speriamo di poterci togliere anche altre soddisfazioni nelle prossime settimane”.

Al PalaLagravinese dirigono Andrea Cattaneo della sezione di Civitavecchia e Giuseppe Crincoli della sezione di Termoli. Al cronometro Riccardo Anemone di Bari. Fischio d’inizio alle 16.00.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author