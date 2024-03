Atletica Conversano, spunti interessanti dopo la Corsamare 2024

Spunti interessanti per l’Atletica Conversano al termine della Corsamare 2024, l’attesissimo evento podistico organizzato dall’Atletica Polignano e tenutosi domenica scorsa nella cittadina barese che ha dato i natali a Domenico Modugno.

Alla gara hanno preso parte Pierpaola Traversa, Domenico Trovisi, Ronni Benigno, Savio Gentile, Rino Lorusso, Nicola Laricchiuta, Mario Daniele e Cosimo Sperti i quali, sotto gli occhi di Andrea Coletta, patron del main sponsor “AC Impianti – Rivenditore Autorizzato Cosmogas”, hanno attraversato le strade principali di Polignano a Mare con percorso urbano ed extraurbano caratterizzato da alcuni brevi tratti sterrati a ridosso della battigia.

Ronni Benigno è stato il primo tra i podisti dell’Atletica Conversano a tagliare il traguardo, seguito da Domenico Trovisi e Savio Gentile, mentre ben tre gialloneri sono stati premiati per gli ottimi piazzamenti ottenuti nelle rispettive categorie di appartenenza. Si tratta di Pierpaola Traversa, quarta nella categoria SF55, e di Mario Daniele e Cosimo Sperti, nell’ordine secondo e quinto nella categoria SM75.

Da segnalare anche la partecipazione del gruppo fitwalking ben rappresentato da Laura Lippolis, Giovanni Lorusso, Anna Citarella, Maria Rosaria Coletta e Mangini Laura i quali hanno bagnato nel migliore dei modi l’esordio assoluto dei camminatori gialloneri in una competizione ufficiale.

Competizioni ufficiali che non sono previste nel weekend, ma la voglia di correre dei corridori conversanesi non si è certo placata. Per domenica mattina, l’Atletica Conversano ha organizzato, alla presenza del coach Vito Sardella, podista di fama nazionale che può vantare nel suo palmares anche un 12° posto alla Maratona di New York, un allenamento collettivo in grado di stimolare le capacità di resistenza aerobica e lattacide. La partecipazione è aperta a tutti, agonisti o semplici appassionati, previa prenotazione tramite whatsapp ai numeri 3331203110 e 3338509521.

