Futsal B/M, Bernalda: Laurenzana, ‘Siamo cresciuti tanto’

“Non stavamo dando il nostro meglio però ci siamo resi conto che dovevamo fare di più in tutto il contesto calcistico infatti ci sono stati dei risultati sorprendenti”. Simone Laurenzana, laterale del Bernalda Futsal, commenta così l’inversione di rotta dei rossoblu reduci dalle due vittorie consecutive contro Noci e Maschito, che hanno allontanato i lucani dalla zona pericolosa della classifica.

I successi sono frutto della ritrovata solidità difensiva, abbinata a una maggiore concretezza in fase offensiva: “Siamo cresciuti tanto nelle ultime partite – prosegue Laurenzana -, ed è tutto merito nostro perché ci siamo uniti ancora di più e abbiamo giocato di squadra, cosa che nelle precedente apparizioni non eravamo stati in grado di esprimere”.

L’assenza per infortunio del capitano Mario Gallitelli è stata “compensata” dal ritorno dell’esperto portiere brasiliano Gui Boschiggia: “L’assenza di Gallitelli ci ha segnato molto perché è il nostro capitano ed era quello che ci motivava in campo. E’ chiaro che risentiamo molto della sua assenza, in compenso abbiamo ritrovato Boschiggia che é stato un elemento importante per la nostra squadra pure negli anni passati”.

Prima della pausa forzata del campionato per la Coppa Italia, il Bernalda Futsal è atteso dalla trasferta calabrese di Mirto: a tale riguardo, il giovane calciatore rossoblu afferma: “Sarà una partita difficile come tutte le altre, ma noi daremo sempre il massimo per portare a casa la vittoria”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author