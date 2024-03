Futsal A2/M, New Taranto chiamata a riprendere la sua marcia

Dimenticare la trasferta di Palo del Colle e rimettersi, subito, in careggiata. A quattro partite dal termine della stagione regolare, la New Taranto è chiamata a riprendere la sua marcia per mettere pressione alla capolista Atletico Canicattì se vuole sperare, ancora, nella promozione diretta.

Alle 15.00 di sabato 9 marzo, al PalaMazzola (ingresso gratuito) la squadra di mister Bommino affronterà la Kredias Audace Monopoli nella sfida valida per la 19a giornata del Girone D di Serie A2.

Il margine di errore dei rossoblù è ridotto al minimo: dopo la sconfitta per 3-2 nel derby col Palo del Colle, Taranto ha perso la vetta della classifica, attualmente distante un punto. Capitan Bottiglione e compagni sono chiamati a ragionare partita dopo partita e dovranno disputare gli ultimi quattro appuntamenti del campionato come se fossero delle finali.

Ogni lunghezza conquistata o persa potrebbe fare la differenza nel testa a testa contro i siciliani del Canicattì: dopo aver condotto tutto il torneo, la formazione tarantina non vuole veder sfuggire l’obiettivo proprio a pochi passi dal traguardo.

Dall’altro lato del campo la Kredias Audace Monopoli di Giacovazzo: reduce dal pareggio (6-6) con il Futsal Canicattì, verrà al PalaMazzola per vendere cara la pelle: i monopolitani sono sesti in classifica, a due lunghezze di distanza dalla zona playoff e vantano ben otto punti di vantaggio sui playout. Pertanto, tornare a casa con un risultato positivo con la vice capolista del campionato rappresenterebbe sicuramente uno scatto in più verso gli obiettivi prefissati.

Una sfida difficilissima e ricca di insidie, come affermato dall’estremo difensore Marco Masiello, da sempre punto di riferimento in casa New Taranto: «Dobbiamo mettere da parte la sconfitta con Palo del Colle e pensare che dovremo giocare quattro finali. Non dobbiamo pensare al Canicattì, ma solo e soltanto a noi. Abbiamo l’obbligo di vincere tutte le quattro sfide, poi vedremo la classifica. Non dobbiamo sottovalutare nessun avversario: il Monopoli è una squadra ben organizzata e con buoni calcettisti, quindi non sarà facile avere la meglio».

Il portiere lancia un messaggio all’intera tifoseria ionica: «Spero che il pubblico possa essere numeroso sugli spalti e darci una mano, come ha sempre fatto durante l’intera stagione, perché se siamo tutti uniti possiamo farcela!».

A dirigere il match Alessandro Mella di Roma 1 e Federica Pellegrini di Frosinone; cronometrista Sergio Federico La Forgia di Molfetta. Fischio d’inizio alle ore 15.

