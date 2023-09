Futsal C/F: Real Statte, firma Lucia Francesca Amico

La nuova firma del roster di Tony Marzella porta il nome di Lucia Francesca Amico. La centrale cegliese, con una lunga e importante esperienza nel futsal, arriva alla corte rossoblù dopo anni da avversaria. Queste le sue dichiarazioni dopo la firma:

“L’interesse del Real Statte è stata una grande scoperta, l’ho sempre vista come una squadra contro cui confrontarsi, avendola affrontata spesso, negli anni precedenti, come avversario e per me, affrontare il Real Statte, era motivo di miglioramento, uno stimolo a dare sempre il cento percento delle mie possibilità. Facendone parte dall’interno, però, si capisce fin da subito la grande famiglia che è. Siamo un gruppo coeso.

Mi aspetto un campionato molto intenso e con più risultati positivi che negativi perché il gruppo che lo compone è un gruppo solido e che vale molto, partendo da tutto lo staff tecnico a tutte le mie compagne. Ai tifosi chiedo di seguire le partite e supportarci perché, con il loro supporto, si è già un passo avanti”.

