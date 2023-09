Futsal A/F: Bitonto e Kick Off aprono la stagione, in palio la Supercoppa

Riparte la giostra. Che sia scritto o meno in qualche pagina del destino di questo folle e meraviglioso sport, non si sa, ma quel che è certo, è che Bitonto e Kick Off, quando scendono in campo, lo fanno solo per un trofeo in palio.

Dopo la finale di Coppa Italia dello scorso 24 aprile, pugliesi e lombarde tirano su ufficialmente il sipario sulla stagione 2023/2024 con il primo trofeo in palio, la Supercoppa Italiana.

Intensa come sempre, è stata l’estate delle leoncelle che ai saluti di Maria Giovanna Tempesta e della freccia brasiliana Carol Cenedese, ha fatto registrare gli arrivi di, in ordine cronologico delle firme, Alessia Grieco, Francesca Trumino e Lediane Marcolan Tampa.

Un mercato semplice e mirato a rendere ancor più competitivo un roster già di per sé fenomenale e che quest’anno scenderà in campo con lo scudetto e la coccarda ben cuciti sul petto e sul cuore, segno di una stagione, quella passata, che resterà indimenticabile e da cui allo stesso tempo bisognerà ripartire più forti e determinate di prima.

Di fronte invece, ci sarà una Kick Off che non ha stravolto il proprio assetto tattico e che anche in questa stagione punterà forte sul potenziale offensivo di Vanelli e della svedese Stegius e sulla crescita di giovani promesse come Ghirardi, Polloni, Bovo e della talentuosa neozelandese Zoee Spadano.

Le partite del Bitonto sono da sempre sinonimo di spettacolo e divertimento e non sarà un caso che per il terzo anno consecutivo Sky sceglie una partita che vede protagoniste le neroverdi per aprire la stagione delle dirette dedicate al calcio a 5.

Gianluca Marzuoli non si lascia influenzare dai trionfi (anche personali) della scorsa stagione: “ripartiamo da zero. Tutti allo stesso livello. Non sono d’accordo che la squadra sia cambiata poco e quindi sia favorita. Nel futsal basta cambiare un movimento che bisogna resettare tutto il meccanismo. Ecco perché in queste prime settimane stiamo lavorando sulla conoscenza reciproca per oliare il meccanismo di gioco e rendere più efficienti le nostre azioni offensive e difensive. La Kick Off ha una idea di gioco ben definita, se si è ringiovanita, ma le ragazze giocano da mesi allo stesso modo. Sarà una partita difficile e dura, anche per la condizione ancora non ottimale. Dobbiamo, come sempre, dar fondo a tutte le nostre energie per far bene e vedere al suono della sirena se saremo stati più bravi dei nostri avversari.”

Luciléia si ripresenta ai tifosi neroverdi con la fascia di capitano al braccio e i fregi dei trionfi della scorsa stagione sulla maglia: “È stata una stagione bellissima. Ho sempre detto che avrei voluto regalare un sogno a questa città. Riuscirci mi ha regalato emozioni inimmaginabili. Vincere anche lo scudetto poi è stata una delle conquiste più belle della mia carriera. Ma adesso viene il difficile. Tutti ci aspetteranno per batterci, moltiplicheranno gli sforzi per fare bella figura contro di noi. Dobbiamo moltiplicare sforzi e concentrazione per venire a capo di ogni partita. A partire proprio da domenica: non sarà per niente facile, ma sono sicura che la nostra gente sulle tribune saprà regalarci la forza per dare tutto e provare a regalare loro un’altra gioia. Ma sarà dura”.

Ad arbitrare la partita di Supercoppa saranno Luca Petrillo primo arbitro, Fabrizio Andolfo secondo, Gennaro Cefalà addetto alle panchine, Fabio Maria Malandra al cronometro

