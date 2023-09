Pallamano: Fasano tra settore giovanile e Open Day

Inizieranno lunedì 18 settembre le attività del settore giovanile della Sidea Group Junior Fasano, con un incontro tra gli istruttori qualificati della società ed i genitori, in programma alle 16, a cui seguirà un allenamento di gruppo. Nella circostanza sarà anche comunicato il calendario degli appuntamenti secondo le fasce d’età, così suddivise:​

– Attività promozionale dai 5 ai 9 anni; ​

– Under 13 dai 9 anni fino ai nati nel 2011;​

– Under 15 per i nati nel 2010 e nel 2009;​

– Under 17 per i nati nel 2008 e nel 2007. ​

La prima settimana di attività gratuite culminerà con l’Open Day, alla presenza degli atleti della prima squadra, che si terrà in piazza Ciaia domenica 24 settembre dalle 9 alle 12.

