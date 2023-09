Motori: Rally Porta del Gargano, iscrizioni prorogate al 17 settembre

Ultimi giorni, in segreteria di gara, per la ricezione delle iscrizioni alla 13a edizione del Rally Porta del Gargano – Trofeo Città di Vieste, in programma nel weekend del 23 e 24 settembre. È stato prorogato a domenica 17 settembre il termine ultimo per le registrazioni e già molti equipaggi, da tutta Italia, hanno manifestato la loro adesione alla manifestazione organizzata da ASD Piloti Sipontini.

Il team viestano ha predisposto ogni allestimento per valorizzare l’evento, valido come ultima tappa in calendario nella Coppa Aci Rally della 7. Zona. Nell’area formata dalle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, tutti i piloti avranno perciò a Vieste l’ultima occasione per dire la loro, nelle classifiche di ciascuna categoria.

Tra mare e foresta, un percorso per campioni sulla Costa Garganica

Per gli equipaggi che si preparano a partecipare alla gara, l’obiettivo da centrare è l’ultima dotazione del punteggio disponibile, in palio nelle classifiche della Coppa Rally Aci Sport. Per riuscirci, sono da affrontare 9 Prove Speciali, individuate dagli organizzatori lungo le più spettacolari strade (nella foto sopra, un momento di gara dello scorso anno) che corrono sul promontorio garganico.

Da Vieste verso Peschici, San Menaio e Vico del Gargano si snoda la prima parte del percorso, dove nella serata di sabato 23 saranno disputati i primi 3 tratti cronometrati, per poi fare ritorno a Vieste. Domenica 24, le vetture invertiranno la rotta verso il lato Sud del Promotorio, nell’entroterra di Vieste e Mattinata, per poi tornare sulle stesse strade del giorno precedente: altre 6 Prove Speciali da affrontare, per un complessivo di 70 Km di percorso a cronometro.

Tra gli iscritti di spicco, una vettura WRC Plus e una nuova Clio Rally 3 consegnata da Renault Sport France

In un parterre di partecipanti che già si annuncia nutrito, la più ricca anticipazione per tutti gli appassionati di rally è la presenza di una vettura WRC Plus, categoria regina del Mondiale Rally delle scorse stagioni. Oltre questo esemplare, è atteso un plotone di circa 10 equipaggi in categoria Rally 2 (sopra), auto protagoniste dei campionati nazionali, oltre che del Mondiale Rally WRC2. Inoltre, una nuovissima Renault Clio Rally 3 sarà portata in gara da un team italiano, che ha ricevuto la vettura, appena ultimata, da Renault Sport France.

Un road book più snello tra i Comuni garganici, con le Prove Speciali visualizzabili in video

Ciascuna delle 9 PS (sopra, un passaggio di controllo in gara nell’edizione 2022) è consultabile in video, nelle riprese realizzate sull’intera percorrenza di ogni tratto di cronometrato, accedendo al sito ufficiale della manifestazione rallyportadelgargano.it. La novità di quest’anno è il contenimento del percorso di trasferimento: solo 90 Km da coprire nella prima giornata e 137 nella seconda, grazie a un tracciato aggiornato, studiato per alleggerirne la presenza sul territorio e diventare più agevole per i piloti. Il tutto, conciliato in collaborazione con il Comune di Vieste, che insieme alle Amministrazioni di Peschici e di Vico del Gargano non ha fatto mancare l’appoggio a questa nuova edizione della manifestazione.

Scarica qui le mappe del percorso

Al palazzo della Provincia di Foggia la presentazione ufficiale il 20 settembre

La fase ufficiale dell’evento è prossima a prendere vita: il primo appuntamento è mercoledì 20 settembre a Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia, dove il 13. Rally Porta del Gargano – Trofeo Città di Vieste sarà presentato nel corso di una conferenza stampa. I responsabili della ASD Piloti Sipontini, con il Presidente Bartolomeo Solitro e il direttore tecnico Antonio Martinez, accoglieranno gli intervenuti alla presenza del Presidente della Provincia di Foggia nonché Sindaco di Vieste, avv. Giuseppe Nobiletti e, per la città garganica, degli assessori al Trurismo, Rossella Falcone, e allo Sport, Dario Carlino.

Le istituzioni sportive saranno rappresentate dal Delegato Provinciale del Coni, Renato Clemente Martino, e dal Presidente dell’Automobile Club Foggia, Raimondo Ursitti. Nell’occasione sarà reso noto ogni dettaglio sullo svolgimento della gara, insieme al particolare allestimento dell’area cittadina di Vieste, che ospiterà la zona di partenza/arrivo e il parco assistenza.

Dettagli, anche in questa occasione, studiati per favorire ulteriormente la partecipazione del pubblico, storicamente legato alle manifestazioni rallistiche che, a partire dagli anni Settanta, hanno costruito sul Gargano un pezzo della storia del Motorsport italiano.

