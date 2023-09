Futsal C/F: Real Statte, ecco De Leonardis e Giungato

La costruzione del roster del Real Statte prosegue a ritmo serrato. Sotto i ranghi di Tony Marzella arrivano Giada De Leonardis, laterale o pivot classe 1996, e Sara Giungato, ex prodotto del settore giovanile stattese.

Giada De Leonardis: Un ritorno a casa quindi, essendo cresciuta nella cittadina pugliese. Emozione che traspare anche attraverso i microfoni. “Per me essere nel Real Statte è un’emozione unica, essendo io stessa di Statte. Torno qui dopo anni perché amo questa maglia. Spero che questo campionato ci porti delle soddisfazioni uniche e noi cercheremo di fare il nostro meglio dando il cento per cento di noi stesse in campo. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra, percorrendo assieme un bel campionato, divertendoci, ma allo stesso tempo puntando in alto; siamo ragazze giovani ed unite, questo di permetterà di sostenerci a vicenda ogni domenica, portando a casa quanti più punti possibili. Ai tifosi chiedo di essere in tanti a seguirci: sarà un campionato divertente e servirà il vostro sostegno”.

Sara Giungato: Dopo le varie ufficializzazioni, il Real Statte è lieta di ufficializzare il rientro di Sara Giungato. Aveva già vestito la maglia rossoblù col settore giovanile. Si ritroverà con alcuni elementi di quella squadra e con alcuni membri dello staff, come Tony Marzella, che era il supervisore della linea verde ionica, e Concetta Labonia, ora collaboratrice di mister Marzella e allora allenatrice della giovane squadra ionica. Queste le prime parole di Giungato. “Torno nel Real Statte con grande piacere e soddisfazione, perché ho giocato già nel campionato provinciale UISP e ho fatto tanta strada nel settore giovanile. Questo mi ha permesso di poter avere anche tante belle esperienze in A2. Ringrazio mister Concetta Labonia che mi ha richiamato, è stata una grande famiglia, in tutti i sensi, quell’avventura. Mi ha colpito del progetto, la ripartenza dalla Serie C è uno stimolo per tutti. Ho accettato subito e mi impegnerò affinché vada tutto nel modo migliore. Sono felicissima di ritrovare mister Tony Marzella, penso che sia una persona molto importante nel mondo calcettistico con tutti i titoli nazionali vinti. Essere tornata qui a Statte mi fa sentire a mio agio. Noi come squadra faremo il nostro, come sempre abbiamo fatto anche quando giocavamo con il settore giovanile, ci impegneremo e daremo il massimo ad ogni allenamento e ad ogni partita sperando di non deludere i tifosi. A loro chiedo di sostenerci e incitarci dagli spalti e seguirci per tutto il campionato.”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp