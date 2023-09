Futsal C1/M: Azzurri Conversano, la stagione parte con Brindisi

Dal Futsal Brindisi al Real Carovigno, un percorso lungo sei mesi per capire quale sarà il ruolo degli Azzurri Conversano nella stagione che sta per cominciare.

Nei giorni scorsi, i vertici del Comitato Regionale FIGC Lega Nazionale Dilettanti Puglia hanno divulgato il calendario ufficiale del prossimo campionato regionale di Serie C1 con la formazione guidata da mister Francesco Chiaffarato che esordirà il prossimo 23 settembre, tra le mura amiche del Pala San Giacomo, contro la compagine brindisina.

Nei due weekend successivi Detomaso e compagni dovranno fare i conti con altrettante trasferte consecutive in casa, rispettivamente, di Futsal Terlizzi e Futsal Barletta. Il 10 ottobre, invece, il primo turno infrasettimanale che coinciderà anche con il primo derby stagionale al cospetto della Volare Polignano. Appena undici giorni più tardi ancora riflettori puntati sul Pala San Giacomo per un’altra sfida tra team del sud-est barese ovvero gli stessi Azzurri e la Just Mola. Giro di boa, infine, previsto per il 2 dicembre quando la banda del presidente Mino De Girolamo sarà impegnata sul campo del Real Carovigno, stessa squadra, come già anticipato, che, quasi tre mesi dopo, sarà di scena a Conversano per l’ultima giornata di regular season.

A questo punto, dunque, entra nel vivo la marcia di avvicinamento del gruppo azzurro verso l’esordio stagionale. Il roster è di fatto completo soprattutto con l’ingresso in pianta stabile nel giro della prima squadra di Alessandro Sannino e con il rientro alla base di Vitanthony Caprio, entrambi conversanesi doc. Il primo, classe 2007, è un prodotto del settore giovanile e negli ultimi anni ha sempre messo in mostra le sue capacità sia con l’Under 15 che con l’Under 17, mentre il ventenne Caprio è reduce da una doppia esperienza lontano dalla sua città natale, la prima con la maglia della Just Mola e la seconda con la maglia del Capurso. Entrambi sono a disposizione di mister Chiaffarato dall’inizio della preparazione e proveranno a mettere in difficoltà il tecnico conversanese per tutta la durata della stagione.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp