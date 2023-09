Futsal B/M: Latiano, la campagna acquisti si chiude col botto Moreira

Chiusura della campagna acquisti col botto per la Football Latiano. Arriva il fortissimo pivot Jhordan Moreira, devastante sotto porta e i recenti numeri sono la giusta cartina al tornasole.

Nelle ultime 4 stagioni, per intenderci da quella del Covid con il campionato chiuso in anticipo alla passata stagione, sono state complessivamente oltre 90 le reti realizzate. Ancor più clamorosi i numeri delle ultime due annate: ben 61 volte ha gonfiato la rete.

Una carriera iniziata in Puglia, nel Manfredonia C5 e in particolar modo nell’under 21. Dopo le stagioni all’Orsa e Siac Messina in B, poi il passaggio al Padova in C1 dove ha vinto coppa e campionato.

“Ho scelto questa piazza soprattutto per la serietà della società e per le ambizioni del gruppo – dice Moreira -. Ho visto gli acquisti fatti dalla società, abbiamo tutto per metterci in gioco e dire la nostra in campionato. Conosco molto bene Simone Elia, Vittorio De Brasi e Jonny Gastaldi, in questi giorni ho già fatto amicizia con Lautaro. Ai tifosi prometto che darò sempre il massimo dentro il rettangolo di gioco in tutte le partite. Proverò a segnare tanti gol per ripagare la fiducia della società”.

