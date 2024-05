Futsal, Bernalda: ‘Costretti a rinunciare alle gare nazionali’

“Con grande rammarico per i nostri ragazzi e per gli sforzi fatti dalla società negli ultimi anni, oggi non siamo partiti. Per la prima volta, non raggiungeremo il campo avversario e non onoreremo i nostri impegni. Abbiamo comunque avvisato i nostri avversari, spiegando le motivazioni che ci hanno spinto a prendere questa sofferta ma inevitabile decisione”. Così in una nota il Bernalda Futsal spiega il perché di una decisione clamorosa.

”Il 29 aprile, il Bernalda Futsal, già campione regionale U15 e U17, e ha appena raggiunto i quarti di finale nella Poule Scudetto con l’Under 19 Nazionale. Un traguardo eccezionale che valorizza gli sforzi per i giovani atleti. Tuttavia, proprio mentre dovevamo goderci questi successi, è iniziato un calvario di comunicazioni e richieste inevase che ha annullato la gioia dei risultati raggiunti”, aggiunge la nota.

”L’organizzazione delle fasi nazionali ha presentato gravi problemi, con date e orari delle gare coincidenti per le categorie U15, U17 e U19. Ciò ha reso impossibile onorare tutti gli impegni, specialmente quando le date delle finali SGS e Divisione coincidevano – spiega il Bernalda -. Abbiamo tentato di spostare le gare, ma ci siamo trovati costretti a fare scelte difficili, dividendo organici, staff e mister. Recentemente, abbiamo appreso che una squadra U15 si è ritirata, rendendo inutile una gara in Sicilia che ci obbligava a ridurre ulteriormente i nostri organici”,

“Questo disorganizzato scenario è inaccettabile. Non è ammissibile che non si sia tenuto conto delle rinunce delle società, impedendoci di riorganizzare le gare. Meritiamo un trattamento equo e rispetto per i nostri sforzi e successi. Nonostante i nostri tentativi fino allo sfinimento, con l’U19 siamo riusciti a farcela grazie alla disponibilità della Società Atletico Canicattì e della Divisione Calcio a 5, che ringraziamo di cuore. Tuttavia, oggi non siamo partiti con le categorie U15 e U17 e ci scusiamo con le Società Junior Sport Lab e Gear Piazza Armerina”, continua la nota.

“Speriamo che questo nostro gesto faccia riflettere chi organizza le competizioni, affinché si dialoghi con i territori e le federazioni nazionali per garantire pari opportunità a tutti. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità, chi lo farà dall’altra parte?”, conclude il Bernalda Futsal.

