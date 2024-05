Apoteosi Rugby Bari, biancorossi promossi in Serie B

Il Rugby Bari ribalta il 12-3 dell’andata contro Palermo e conquista la promozione in Serie B. 39-12 per la formazione barese, trascinata da due mete di capitan Pastore, due di Sebastiani e una di Castiello, trasformate dal “Gaucho” Minardi. Una vittoria, quella barese, dedicata a Claudio Bianchini, presidente del sodalizio scomparso nel 2021 a causa del Covid. Una gara tirata, quella contro i palermitani, mai domi fino all’ultimo, conclusa con il boato dell’Arena della Vittoria, vestita a feste per l’occasione e con un pubblico che ha trascinato la formazione barese al salto di categoria.

