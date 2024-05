Torna la Vela Cup, appuntamento il 31 maggio e l’1 giugno nel Marina di Brindisi

Torna a Brindisi per il terzo anno consecutivo la Vela Cup, la festa della vela per tutte le barche, organizzata dal Giornale della Vela in collaborazione con il Marina di Brindisi. L’iniziativa si terrà il prossimo fine settimana, venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, e vedrà protagoniste numerose barche di diverse tipologie che saranno ospiti del Marina, stessa location che sabato sera accoglierà gli equipaggi per la cerimonia di premiazione, e che navigheranno al largo della costa brindisina. Sarà possibile anche quest’anno seguire le imbarcazioni, che si cimenteranno nel percorso classico, dalle spiagge di Punta Penne e Torre Testa. Possono partecipare le imbarcazioni a partire dai 4 metri di lunghezza, categoria “Crociera” e “Regata”. Il vincitore assoluto in tempo compensato, tra tutti i partecipanti, si aggiudicherà il Trofeo Vela Cup. Per le Classic Boat, quelle con almeno 25 anni, è prevista una classifica speciale.

Alle barche che vengono da fuori, il Marina di Brindisi offrirà ormeggi gratuiti. La Vela Cup è un’iniziativa per tutti, per partecipare infatti non occorre essere velisti esperti, per questo è considerata una festa oltre che una competizione vera e propria. Gli sportivi gareggeranno nella categoria Sport Boat, le famiglie e i gruppi di amici nella categoria Cruising Boat. Tutti si ritroveranno insieme la sera di sabato 1 giugno, per un’alternativa Festa della Repubblica, nell’anfiteatro del Marina di Brindisi per la proclamazione dei vincitori e la consegna di trofei e premi. Con la conferma della tappa brindisina, che segue quella inaugurale di Marina di Cala Dè Medici e precede quella di luglio a La Maddalena, Brindisi si afferma sempre più come città degli sport del mare e della vela in particolare.

