Futsal B/M: Pari e patta Audace Monopoli e Dream Team Palo

Importante pareggio per la Kredias Audace Monopoli che impatta 2-2 con il Dream Team Palo del Colle in una partita equilibrata con un risultato finale giusto. Recuperato Passiatore, sono due gli assenti illustri tra i gialloblu, capitan Caramia e Rodrigo.

Nel primo tempo, dopo una fase di studio tra le due squadre, il risultato si sblocca in favore degli ospiti all’11’: D’Ambrosio riesce a insaccare dalla sinistra un diagonale rasoterra. Audace contiene l’offensiva ospite con ottime chiusure difensive provando comunque a impensierire la loro retroguardia. Nella ripresa, dopo tanto equilibrio l’Audace trova il pari nello stesso minuto del gol del primo tempo con Minoia, bravo a lanciarsi verso la porta dopo una azione offensiva dei gialloblu che il portiere non riesce a contenere. Un minuto più tardi arriva il nuovo vantaggio degli ospiti, in contropiede, con un diagonale di Marolla che supera Chiarella. Ma la partita si accende e neanche trenta secondi più tardi su un nuovo contropiede Baldassarre serve un assist perfetto per Juan Cruz che manda in rete il 2-2. Il Palo nel finale inserisce il quinto uomo di movimento ma l’Audace resiste all’offensiva degli ospiti.

Finisce dunque come all’andata, in parità, un match con un forte avversario al quale la squadra di mister Giacovazzo ha saputo dar testa fino all’ultimo. Sabato prossimo la più lunga trasferta della stagione in casa del fanalino di coda Salerno.

Condividi su...



Linkedin

email