Futsal B/M: Chiantera-show, Castellana supera Mirto

Missione compiuta per il Castellana C5 che batte per 3-1 la compagine calabrese del Mirto e conquista la seconda vittoria consecutiva nel torneo nazionale di Serie B (gir. G). Presso il PalaLagravinese di Sammichele la formazione allenata da mister Andrea Rotondo liquida la pratica grazie alla tripletta di Mario Chiantera, portandosi a quota 8 punti in classifica e conservando l’imbattibilità in campionato.



LA GARA – Il tecnico di casa manda in campo il quintetto formato da Ritorno, Satalino, Pedone, Lacarbonara e Nitti mentre dall’altra parte mister Benenati, orfano di capitan Curia, si affida a De Luca, Casacchia, Morello, Santoro e Tedesco.

In avvio il Castellana sembra padrone del campo e attacca con continuità mettendo spesso in crisi la retroguardia ospite. Pedone, Lacatena e Vitto in rapida successione cercano invano la via della rete, legittimando la supremazia territoriale dei locali nei primi dieci minuti di gioco.

Serve, tuttavia, una sassata dalla distanza di Chiantera per sbloccare il risultato e permettere ai castellanesi di firmare il meritato sorpasso al minuto numero 11. Lo svantaggio scuote il Mirto che cerca subito di reagire con Tedesco e Solferino i quali trovano sulla propria strada un Ritorno attentissimo.

Le parate dell’estremo difensore castellanese, di fatto, aprono le porte al raddoppio dei padroni di casa, un raddoppio siglato dal solito Chiantera, il più lesto di tutto a ribadire il pallone in rete dopo una bella azione personale di Vitto.

Nella ripresa il Castellana parte bene, ma al terzo di gioco deve fare i conti con la rete degli ospiti che, grazie allo splendido scavetto di Solferino riaprono la contesa rimettendo tutto in discussione. A questo punto il Mirto comincia a credere nel pari e con Morello ha due ghiottissime occasioni da rete che, tuttavia, il numero 9 non sfrutta a dovere.

Poco più tardi, Ritorno è strepitoso su Casacchia prima e Solferino dopo, e anche in questo caso la prodezza del portierone in maglia nera fa da prologo al gol della sicurezza del Castellana, realizzata ancora una volta da Chiantera il quale, in contropiede, supera De Luca andando a firmare una fantastica tripletta. Al PalaLagravinese, dunque, termina 3-1 in favore di capitan Satalino e compagni che si godono il momentaneo secondo posto in graduatoria in attesa di sfidare tra una settimana il Senise in terra lucana.

Castellana C5 – Mirto C5 3-1 (p.t. 2-0)

Castellana C5: Manzalli, Chiantera, Lacatena, Pedone, Satalino, Vitto, Bianco, Nitti, Lacarbonara, Curci, Lorusso, Ritorno. All.: Andrea Rotondo.

Mirto C5: De Luca S., De Luca F., Antonucci, Solferino, Casacchia F., Casacchia A., Morello, Milito, Santoro, Tedesco, Diaco. All.: Francesco Benenati.

