Futsal C1/M: Azzurri Conversano, da dottor Jekyll a mister Hyde

Azzurri Conversano ancora rimontati nella nona giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. In vantaggio di tre reti all’intervallo, la banda del presidente Mino De Girolamo nella ripresa deve fare i conti con il ritorno del Cus Foggia, vittoriosi a fine gara con il punteggio di 5-4.

Dopo il roboante successo nel turno infrasettimanale con il Futbol Cinco Bisceglie, dunque, i conversanesi tornano a mostrare i peccati di gestione del risultato già evidenziati una settimana fa in casa del Ruvo.

LA GARA – Presso la Tensostruttura “Pasquale Tomaiulo” di Manfredonia mister Chiaffarato, costretto a fare i conti con l’indisponibilità di Antonio Cannone, recupera Caradonna e capitan Detomaso con quest’ultimo che va a formare lo starting five con Grieco, Gutierrez, Mastrangelo ed Enrico D’Alessandro. Dall’altra parte, invece, Mariani, Bruno, Gesualdi, Rossa e Lupoli a cui Natale Coccia si affida inizialmente allo scopo di riscattare le tre sconfitte consecutive.

Nel primo tempo gli Azzurri interpretano la gara nel modo giusto, creano tante occasioni da gol, sprecando anche molte, ma vanno a segno per ben tre volte con Gutierrez, Detomaso e Caradonna. I padroni di casa, invece, non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di un Grieco che nei primi venti minuti di gioco non deve compiere interventi particolarmente difficili.

Nella ripresa la musica cambia radicalmente. Gli Azzurri mostrano un atteggiamento totalmente diverso, mentre i padroni di casa cercano inevitabilmente di rimettersi in carreggiata andando subito alla ricerca del gol che possa riaprire la partita e affidandosi all’esperienza dei suoi uomini migliori, in particolare Lupoli, Laccetti e Salvatore Bruno. E sono proprio loro a mettere la firma indelebile sulla rimonta foggiana con la doppietta del primo, i sigilli degli altri due ed una fortunosa autorete di Detomaso che consentono di conquistare tre punti insperati alla fine della prima frazione.

Nel secondo tempo del Conversano, invece, da salvare c’è la seconda marcatura personale di Gianmarco Caradonna e poco altro considerando anche il tiro libero fallito sul parziale di 4-3 in favore degli ospiti che, probabilmente, avrebbe potuto indirizzare diversamente il match. Ma al triplice fischio di chiusura è la formazione dauna a fare festa con gli Azzurri che rimediano un’altra beffarda sconfitta e sono costretti a mandare giù l’ennesimo boccone amaro della stagione.

Cus Foggia – Azzurri Conversano 5-4 (p.t. 0-3)

Cus Foggia: Bruno G., Laccetti, Roseto, Tricarico, Gesualdi, Lupoli, Rossa, Tatulli, Paolantonio, Bruno S., Mariani. All.: Natale Coccia.

Azzurri Conversano: Grieco, Masi, Bientinesi, D’Ecclesiis, Mastrangelo, Lemonache, Gutierrez, Detomaso, D’Alessandro E., Caradonna, Sannino. All.: Francesco Chiaffarato.

