Futsal B/M: Bernalda cade ancora tra le mura amiche

Cade nuovamente tra le mura amiche il Bernalda Futsal contro il pratico e cinico Casali del Manco, compagine compatta e solida in grado di tenere testa ai ragazzi di Volpini anche grazie alle strepitose parate del portiere Rota. Nel concitato finale sul risultato di 4-4 (a 48’’ dal suono della sirena) con i rossoblu impegnati a scardinare la difesa avversaria con il quinto di movimento giunge la “beffa” con la rete di Mattia Pio Fiore abile a trovare il pertugio giusto da distanza siderale.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: Brescia, Laurenzana, Grossi, Sali e D’Onofrio. Sul fronte opposto il Casali del Manco con: Rota, Emanuele Fiore, Mattia Pio Fiore, Frassetti, De Luca.

I padroni di casa partono subito all’attacco ma sono gli ospiti a rendersi più pericolosi con il fendente di Salvatore Fiore che si stampa sul palo. Sono i bernaldesi a tenere in mano il pallino del gioco provandoci soprattutto con conclusioni dalla media distanza mentre dall’altra parte De Luca trova pronto alla ribattuta il portiere Brescia.

I rossoblu insistono: Grossi calcia verso la porta, Rota si rifugia in corner. La rete è nell’aria è giunge al 17’ grazie al tap-in vincente di D’Onofrio che anticipa Rota e insacca 1-0. Nelle ultime fasi della prima frazione i lucani mancano un gol clamoroso: Sali innesca l’indisturbato Grossi che non riesce a inquadrare la porta da posizione favorevole mentre, poco più tardi, Laurenzana dalla distanza trova la respinta con i piedi di Rota che si ripete negli ultimi secondi del primo tempo prima su Laurenzana (deviazione di piede in angolo) e successivamente sul tocco sotto misura di Benedetto.

“Gol mancato, gol subito” con il Casali del Manco che agguanta il pareggio in ripartenza grazie a De Luca per 1-1, risultato con il quale le squadre vanno al riposo.

L’inizio della ripresa è scoppiettante: per i calabresi De Luca scheggia il palo mentre dall’altra parte (al 2’) il diagonale di D’Onofrio è mortifero per il 2-1. Il Bernalda insiste con il portiere Rota chiamato agli straordinari, nulla può l’estremo calabrese al 3’ sul tiro da posizione decentrata di Grossi per il 3-1.

I rossoblu sono scatenati: Laurenzana su punizione trova l’opposizione con il corpo di Rota. Sul ribaltamento di fronte l’opportunismo di De Luca viene premiato con i calabresi che accorciano le distanze sul 3-2 ma, pochi secondi dopo, ci pensa Iannuzziello con un tocco sottomisura sul secondo palo a griffare il 4-2. I rossoblu tentano l’allungo con le conclusioni di D’Onofrio e Grossi, in entrambe le circostanze Rota è provvidenziale.

Sul fronte opposto i calabresi reagiscono mettendo a dura prova Brescia che è costretto ad arrendersi al 8’ sulla staffilata dalla lunga distanza di Mattia Pio Fiore. I locali si riversano in avanti: Rota ribatte un diagonale di Grossi. Il Bernalda ha ben tre occasioni da rete nella stessa azione: i tiri di Sali e D’Onofrio incontrano l’opposizione di Rota che sugli sviluppi dell’azione riesce a chiudere lo specchio della porta anche a Laurenzana. Sul ribaltamento di fronte il portiere Brescia atterra in area di rigore Salvatore Fiore, l’arbitro concede il penalty che lo stesso Salvatore Fiore trasforma per il 4-4.

I padroni di casa reagiscono: Laurenzana crea scompiglio nella difesa avversaria ma Rota è nuovamente decisivo per evitare la capitolazione. Anche i calabresi sono insidiosi: Brescia è chiamato agli straordinari sul tiro ravvicinato di De Luca e sulla successiva conclusione dalla distanza di Emanuele Fiore mentre, poco più tardi, Frassetti dalla distanza trova la deviazione di Brescia. Il tecnico Volpini a 4’ dal suono della sirena si gioca la carta del quinto di movimento (Benedetto) e subito dopo D’Onofrio tenta la via della rete ma Rota è attento. Sul fronte opposto i neroverdi ci provano con tiri dalla lunga distanza ma Brescia riesce a disinnescare le conclusioni degli avversari. Con il quinto di movimento il Bernalda incassa la rete decisiva con un tiro da distanza siderale di Mattia Pio Fiore per il 4-5 finale.

BERNALDA-CASALI DEL MANCO 4-5.

BERNALDA FUTSAL: 3) Favale 4) Laurenzana, 5) Sali, 6)Eletto, 7) D’Onofrio, 8) Iannuziello, 9) Carella, 10) Sviercoski 11) Grossi 12) De Pizzo, 24) Brescia, 99) Benedetto. All. Volpini.

CASALI DEL MANCO: 17) Rota, 16) Muoio, 2) Occhiuto , 4) Fiore Emanuele, 10) Fiore Mattia Pio, 25) Fiore Salvatore, 6) Leonetti, 22) De Luca, 5) Romeo 8)Frassetti. All. Cipolla.

Arbitri: 1^ Di Gregorio di Molfetta , 2^ Salanitro di Catania; cronometrista: Buzzacchino di Taranto.

Ammoniti: Iannuzziello (B), De Luca (CM).

