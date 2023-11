Motori: dal 10 al 12novembre la terza edizione della Fiorio Cup

Dopo il successo delle prime due edizioni alla Masseria Camarda, la residenza da anni di Cesare Fiorio, si sta lavorando per mettere a punto il programma della terza edizione della Fiorio Cup – Trofeo Masseria Camarda che è in programma nel week end del 10-12 novembre con il patrocino della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, del Comune di Ceglie Messapica e dell’ACI di Lecce. Le Citroen C3 R5 messe a disposizione dalla F.P.F. Sport di Michele Fabbri sono quest’anno le vetture ufficiali della sfida.

Come negli anni precedenti teatro della gara sarà il percorso su terra che si snoda all’interno del comprensorio della Masseria su cui, nel novembre 2022, Andrea Crugnola e Pietro Ometto, ebbero ragione di una agguerrita concorrenza aggiudicandosi la Fiorio Cup per la seconda volta.

È una formula innovativa dove i partecipanti si sfidano alla pari, tutti con lo stesso modello di vettura su quattro PS sterrate da 4,2 km l’una, tutte gommate Pirelli, official partner della gara. Il percorso permanente è stato ideato da Alex Fiorio, partner della Rally University, scuola di pilotaggio e di test per lo sviluppo di auto da competizione, che sostiene il progetto Fiorio Cup in quanto punta a creare un ambiente di massima competitività ma allo stesso tempo la Fiorio Cup nasce per far divertire e rivivere le emozioni dei rally, come nel passato.

Ai piloti lo sterrato, al pubblico il simulatore di guida.

La Fiorio Cup, oltre a offrire uno spettacolo che il pubblico può seguire molto da vicino, propone quest’anno una doppia sfida: quella tra piloti di differenti generazioni e tra piloti di differenti scuole rallistiche, senza sottovalutare l’inedito confronto tra… due “quote rosa”.

“Il programma concentrato in una sola giornata permette al pubblico di poter seguire con maggiore attenzione l’evoluzione della gara, gli stessi piloti saranno chiamati alla massima concentrazione ben sapendo che non c’è un… domani per rimediare – commenta Alessandro Fiorio, nella foto soprainsieme a Cesare Fiorio – Gli appassionati, che negli anni scorsi sono stati in migliaia assiepati dietro i muretti che delimitano il terreno della Masseria, potranno a fine gara avvicinarsi alle Citroen C3, intrattenersi con i piloti presso dei punti, appositamente predisposti, di foods & drink di origine strettamente pugliesi, mettersi alla prova sfidandosi seduti a un simulatore e, volendo, cogliere l’occasione per iscriversi al campionato virtuale 2024 indetto da etabetaraceasd.it, grazie al supporto di FREEM”.

Griglia di partenza definita a Masseria Camarda.

Proprio Crugnola, che ha da poco festeggiato il titolo nel Campionato Italiano Rally Sparco (CIAR), avrà il numero 1, a seguire gli altri sette piloti che nella giornata di domenica 12 novembre si sfideranno sulla distanza di quattro prove. La classifica sarà data dai tre migliori tempi fatti segnare da ogni pilota.

– Andrea Crugnola: campione italiano rally 2020,2022 e 2023.

– Andrea Aghini: ha esordito nel 1984 nei rally, uno dei migliori asfaltisti degli anni 1990. Sua l’ultima vittoria, nel Rally di Sanremo 1992, di un italiano su una vettura italiana (Lancia Delta Martini Racing) in una gara del mondiale.

– Mattia Scandola: uno dei giovani più promettenti del rallismo italiano Quest’anno ha gareggiato con successo nel campionato Toyota Yaris GR.

– Harri Toivonen: fratello dell’indimenticabile Henry e figlio d’arte (il padre Pauli, ex pilota Saab, Citroen, Porsche e Lancia, fu insignito del titolo di “Flying Finn” a seguito di una carriera ricca di memorabili successi e campione d’Europa nel 1968).

– Henning Solberg: seguendo le orme del fratello Petter Solberg, diventato poi campione del mondo 2003, Henning ha incominciato la sua carriera con il Bilcross, una variante norvegese del Rallycross. È stato campione rally in Norvegia per quattro volte. Spesso ha gareggiato in gare del mondiale rally sempre con piazzamenti nella top ten. Ha corso con Toyota, Mitsubishi, Ford Focus, con due podi in Norvegia e Giappone, Ford Fiesta e Peugeot, con cui è salito sul podio in un Rally di Turchia.

– Pontus Tidemand: pilota svedese di rally e di rallycross. Ha vinto il campionato WRC-2 nel 2017 con la scuderia Škoda Motorsport e il mondiale Junior WRC nel 2013.

– Tamara Molinaro: alla sua terza partecipazione alla Fiorio Cup in cui è sempre stata protagonista con piazzamenti migliori di piloti di piloti più titolati. 26 anni, di Como, è stata impegnata quest’anno come pilota ufficiale nel Campionato Extreme, unica rappresentante italiana.

– Christine Giampaoli Zonca: corre con il soprannome Christine GZ. Italiana naturalizzata spagnola, è nata da genitori italiani in India, dove ha vissuto per 8 anni prima che la famiglia si trasferisse a Milano e poi a Tenerife. Ha conseguito una laurea in tecnologia degli sport motoristici presso la Birmingham City University. Nel 2014 ha vinto il suo primo titolo, il Campionato assoluto delle Canarie. Nel 2016 è stata membro della prima squadra di rally tutta al femminile a gareggiare ai Campionati del mondo di rally.

Le iniziative per il sociale e per l’ambiente alla Fiorio Cup.

Dal momento che il motorsport non deve dimenticare i problemi sociali e quelli della sostenibilità ambientale alla vigilia della Fiorio Cup si terranno due iniziative particolari:

Venerdì 10 novembre: Rally University e SIAP (il Sindacato di Polizia) terranno a un consistente gruppo di giovani, neo patentati o prossimi alla patente, un corso si sensibilizzazione sul coretto comportamento alla guida e sull’utilizzo dell’etilometro.

In collaborazione con la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 20 giovanissimi aiuteranno agricoltori professionisti a impiantare all’interno del territorio della Masseria altrettanti ulivi, ognuno con il nome di un pilota e/o sponsor.

Sabato 11 novembre: i piloti effettueranno le ricognizioni per prendere confidenza con il percorso di gara, utilizzando esclusivamente veicoli elettrici messi a disposizione dalla concessionaria Nuova Auto 3 di Fasano (nella foto sopra) e, nell’arco della giornata, parteciperanno a una raccolta di rifiuti nel territorio circostante.

Tutto avviene grazie al supporto di: Etika Consulting, SC Impianti Termici, Calamit, NCH, S.O.L.E., Agostinetto, Caffè Milano e Modelleria Modenese.

