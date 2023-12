Futsal B/M, CastellanaC5: ingaggiati Loconte e Locafaro

Sarà la trasferta in casa del Football Latiano a chiudere l’anno solare del Castellana C5. Sabato pomeriggio i ragazzi del presidente Mazzarisi saranno di scena presso il Pala “Da Vinci” di Brindisi nella sfida valida per la decima giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone G), di fatto ultimo appuntamento del 2023.

Dopo la parentesi dedicata alla nazionale, dunque, la banda di mister Andrea Rotondo è ormai pronta per tornare in campo e per provare a riscattare l’amara sconfitta rimediata nell’ultima gara disputata con l’Acri C5. Il team rossoblu, tuttavia, è un avversario ostico e nel mercato invernale ha messo a punto la propria rosa con gli innesti di Daniele Lisi e dell’ex Claudio Lacatena, entrambi reduci da una prima parte di stagione con la maglia dell’Itria.

E a proposito di nuovi acquisti, anche in casa biancoblu negli ultimi giorni sono stati perfezionati i tesseramenti di Giandonato Loconte ed Emanuele Locafaro, i quali vanno a infoltire la rosa a disposizione del tecnico castellanese costretto, soprattutto in occasione della sfida contro l’Acri, a fare i conti con una vera e propria emergenza.

Per Loconte si tratta di un ritorno avendo già vestito la maglia della città delle Grotte nella stagione 2021-22, mentre Locafaro, dopo un breve periodo di inattività, torna a lavorare con mister Rotondo con cui ha condiviso l’esperienza agli Azzurri Conversano.

Mercoledì scorso, prima squadra e Under 19 si sono ritrovate per la consueta cena di fine anno e per il classico scambio di auguri alla presenza di dirigenza, vertici societari e dell’assessore allo sport del Comune di Castellana Grotte, Fabio Caputo, il quale ha portato anche il saluto del sindaco Domenico Ciliberti.

L’occasione è stata propizia anche per allentare un po’ la tensione e cementare ulteriormente il gruppo in vista dell’imminente impegno con il Latiano. Al Pala “Da Vinci” dirigono l’incontro Tommaso Traetta della sezione di Molfetta e Davide Pellegrino di Lecce. Al cronometro Gianmarco Spedicato. Fischio d’inizio alle 16.00.

