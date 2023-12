Futsal B/M, Castellana ospita Acri, è quasi uno scontro diretto

Dopo due trasferte consecutive il Castellana C5 è ormai pronto per tornare ad affrontare un match casalingo. Sabato pomeriggio, al PalaLagravinese di Sammichele di Bari, gli uomini di Andrea Rotondo ospiteranno l’ASD Città d’Acri C5 nella nona giornata del campionato nazionale di Serie B (gir. G).

Classifica alla mano, è un vero e proprio scontro diretto in virtù del solo punto che separa le due compagini in graduatoria con la compagine calabrese che precede quella pugliese in piena zona playoff. Gli ultimi due successi ottenuti in casa di Casali del Manco Futsal e Potenza C5 hanno dato grande slancio ai biancoblu anche se il match del PalaPergola ha lasciato in dote strascichi importanti.

L’espulsione di Joselillo insieme ai gialli comminati ai danni dei diffidati Chiantera e Lacarbonara di fatto priveranno il Castellana di frecce importanti costringendo mister Rotondo ad approcciarsi al match in piena emergenza.

Chi sicuramente sarà al suo posto è invece Marco Ritorno grande protagonista in questo avvio di stagione dei castellanesi: “Contro il Potenza abbiamo dimostrato di avere un gran carattere e abbiamo conquistato una vittoria fondamentale anche per la nostra autostima. I tre tiri liberi parati? Sono in porta per parare, di fatto questo è il mio compito e cerco di farlo nel migliore dei modi per aiutare la squadra. Sono stati importanti perché sono serviti per ottenere i tre punti, alla fine è questo l’aspetto che conta più di ogni altra cosa. Adesso speriamo di poter dare ulteriore continuità ai nostri risultati anche se sappiamo benissimo che contro il Città d’Acri non sarà per nulla semplice soprattutto in virtù delle assenze con cui dobbiamo fare in conti. Tuttavia sono sicuro che chi scenderà in campo darà il massimo dal primo all’ultimo minuto dando il massimo per questa maglia e questo gruppo”.

Al PalaLagravinese dirigono l’incontro i sigg. Ciro Cepollaro della sezione di Ecolano e Salvomaria Dubbiosi della sezione di Caserta. Fischio d’inizio alle ore 16.

