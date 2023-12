Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Le belle prestazioni dovranno portare punti”

FRANCAVILLA F.NA – Roberto Occhiuzzi, tecnico della Virtus Francavilla, ha commentato così il 3-3 contro il Cerignola: “Le belle prestazioni da qui alla fine dovranno portare punti, è una cosa importante. Quando l’equilibrio diventerà portante, allora ci toglieremo soddisfazioni. Non voglio mettere freni a un gruppo che mi permette di mettere tanto di mio. A fine primo tempo ho visto una squadra che pensava alle ingiustizie e non è giusto; siamo rientrati bene in campo, alla fine si parla di un pareggio. Squadra in fiducia? Lavoro tanto nel dare tante attenzioni ai concetti importanti per il mestiere di ognuno dei miei calciatori, più stanno nelle loro posizioni e più rendono. C’è stato un percorso iniziale, hanno dovuto ritrovare fiducia e lo si fa attraverso il campo”.

Sulla reazione dei tifosi: “Oggi nel pre-gara ai ragazzi ho detto che sono tranquillo perché a ognuno do la giusta importanza. E i loro sforzi vengono applauditi dalla gente, di questo sono contento. Quando le cose non andranno bene, sarò il primo a prendermi le responsabilità, ma la gente apprezza i sacrifici di questo gruppo. Prima della gara chiedo sempre quanti biglietti abbiamo venduti, mi piace il calcio del Sud: la Curva ha cantato per 100 minuti, anche sullo 0-2 era un tutt’uno tra tifosi e squadra. Queste partite mi piacciono, sono emozioni che mi rendono orgoglioso. Tante assenze con la Juve Stabia? Io sono contento dell’intero gruppo, tutti sono importanti e non sono affatto preoccupato”.

