Serie D, come cambia la classifica dopo la 15^ giornata di campionato

L’ultimo turno di campionato in Serie D non ha sparigliato troppo le carte in tavola nel raggruppamento H. La Team Altamura si è confermata capolista vincendo 2-0 in casa del Gallipoli fanalino di coda. Un match giocatosi sotto un vero e proprio diluvio, in cui è accaduto tutto nel secondo tempo. Loiodice apre le marcature dal dischetto e serve poi l’assist per il raddoppio decisivo di Mobilio, che bagna con un gol il proprio debutto in biancorosso. Adesso, a tre lunghezze dalla prima della classe, c’è solo il Nardò, che in Basilicata si è imposto per 3-0. A stendere il Rotonda, le reti di Guadalupi, Dambros e D’Anna. Completano la zona playoff tre formazioni raggruppate a quota 27: Matera, Casarano e Martina. Le prime due si sono sfidate nella Città dei Sassi, dove i lucani sono riusciti a portare a casa il terzo successo consecutivo del proprio campionato grazie alla doppietta di Infantino. Nel mezzo, le reti di Ferrara e Cerutti, con l’espulsione di quest’ultimo che farà tanto discutere nel post partita. 3-1 il risultato finale, ma ben più rotondo è stato il 5-2 inflitto in trasferta dal Martina al Barletta. Pioggia di reti al Puttilli: doppietta per Palermo e Diaz, ma spazio anche a Tuccitto, Pinto e Bonanno per un ko che pesa come un macigno in casa Barletta. Non si è concluso il derby tra Manfredonia e Fidelis Andria, interrotto sul parziale di 0-2 a causa di un infortunio rimediato dal direttore di gara, che ha pertanto fatto giocare solo il primo tempo. I restanti 45 minuti verranno recuperati a data da destinarsi. Ai federiciani di minuti ne sono bastati appena sei per indirizzare la gara in proprio favore: apre le marcature Scaringella al 16’, raddoppia Riefolo al 22’. I tre punti, al momento, sono stati messi nel congelatore. Continua a non vincere il Fasano, che in compenso torna a casa con un punto dopo la rimonta del Santa Maria. Il momentaneo vantaggio di Battista è infatti stato recuperato dai gol di Catalano e Ferrante, ma nella ripresa Pambianchi ha scongiurato il quarto ko consecutivo, permettendo al Fasano di muovere la classifica. Pareggio a reti bianche fra Bitonto e Gravina, che preferiscono non farsi male ed a braccetto compiono un piccolo passo in avanti in classifica. Il derby campano che ha inaugurato il quindicesimo turno ha visto la Palmese superare di misura la Gelbison in trasferta. L’altra sfida tutta campana, ossia quella fra Paganese e Angri, è infine terminata 2-0.

