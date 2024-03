Futsal B/M, Castellana C5: successo tennistico col Casali del Manco

Un Castellana C5 concreto ed efficace supera con un tennistico 6-1 il Casali del Manco Futsal e consolida il terzo posto in classifica alle spalle della coppia di testa formata da Diaz Bisceglie e Acri C5.

Nella diciottesima del campionato nazionale di Serie (gir. G), la banda del presidente Domenico Mazzarisi non si concede distrazioni al cospetto della terz’ultima in graduatoria e porta a termine la missione di allungare la striscia di risultati utili consecutivi, attualmente ferma a quota cinque.

LA GARA – Sul gommato del PalaLagravinese mister Andrea Rotondo recupera Satalino, ma deve fare a meno di Grieco, Loconte e Pedone. Il quintetto iniziale è così formato da Ritorno, Lacarbonara, Vitto, Joselillo e Chiantera, mentre dall’altra parte i calabresi schierano Rota, Morrone, Romeo, Leonetti e Pagliuso.

Avvio sprint da parte dei castellanesi padroni di casa che, in completa tenuta rossa, dopo appena trentadue secondi di gioco mettono la freccia grazie a Roberto Vitto, abile nel superare Rota in uscita e nel depositare la sfera nella porta rimasta sguarnita. I bianco blu continuano a tenere il piede pigiato sull’acceleratore per tutta la fase iniziale di gara anche se faticano nel trovare la via della rete.

Al minuto numero 2 ci prova ancora Vitto ben servito da Chiantera, ma questa volta la conclusione del numero 7 termina fuori. Un minuto più tardi è lo stesso Chiantera a cercare gloria dalle parti di Rota il quale, tuttavia, risponde presente e respinge la minaccia. Lo spartito non cambia per tutta la prima frazione con i tentativi in successione di Chiantera, Lacarbonara e Achille che, però, non valgono il raddoppio per bravura dell’estremo difensore calabrese nelle prime due occasioni e per imprecisione nel terzo caso.

All’intervallo, dunque, il parziale è di 1-0 in favore del Castellana. Nella ripresa Vitto spara alto da buonissima posizione dopo una manciata di secondi mentre al minuto 3 arriva il primo tiro in porta del Casali del Manco con Pagliuso che impegna Ritorno su punizione. Passa un minuto e la formazione locale raddoppia: Chiantera viene fermato fallosamente in area da Leonetti e per la coppia arbitrale ci sono gli estremi per il calcio di rigore che Stefano Achille realizza con freddezza.

Il numero 11 si ripete appena 120 secondi dopo scagliando in rete un perfetto assist di Daniele Lacatena a coronamento di una bella azione personale di quest’ultimo sull’out di destra. Il poker, invece, lo sigla Laselva all’ottavo minuto con il più facile dei tocchi sottoporta a seguito di una travolgente cavalcata di Chiantera sulla sinistra.

A questo punto il match è virtualmente chiuso e la rete di De Luca a metà frazione serve soltanto per dare un po’ di verve a quel minuto che passa dal gol della bandiera calabrese alla cinquina bianco blu, firmata da Chiantera. Nel finale la marcatura di Laselva fissa il punteggio sul definitivo 6-1 e induce mister Rotondo a lanciare in campo nelle ultime battute di gara gli under Guglielmi e Sportelli.

Per il Castellana si tratta dell’undicesima vittoria in campionato, una vittoria fondamentale in vista del prossimo impegno casalingo contro il Potenza ed anche speciale per capitan Angelo Satalino che festeggia nel migliore dei modi il suo compleanno.

Castellana C5 – Casali del Manco Futsal 6-1 (p.t. 1-0)

Castellana C5: Ritorno, Satalino, Chiantera, Lacatena, Locafaro, Vitto, Achille, Laselva, Lacarbonara, Joselillo, Sportelli, Guglielmi. All.: Andrea Rotondo.

Casali del Manco Futsal: Rota, Cuconato, Romeo N., Morrone, Leonetti, Occhiuto, Pagliuso, De Luca, Palazzo, Fiore, Romeo C., Baldino. All.: Anna Pugliese.

