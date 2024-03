Futsal B/M, Bernalda: 8 gol al Maschito e seconda vittoria di fila

Missione compiuta per il Bernalda Futsal che torna al successo al PalaCampagna aggiudicandosi il derby con il rotondo risultato di 8-0 sul Maschito, fanalino di coda del girone. Sugli scudi per i rossoblu Laurenzana, D’Onofrio e Carella, tutti autori di una doppietta, oltre alle marcature realizzate da Grossi e Benedetto.

La seconda vittoria consecutiva dei ragazzi di Volpini permette ai rossoblu di risalire in classifica e allontanarsi dalla “zona calda” della classifica.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: Boschiggia, Sali, Laurenzana, Grossi, Carella. Sul fronte opposto il Maschito: Sciascia Bochicchio, Cuviello, Martino, Telesca.

Al primo affondo il Bernalda passa in vantaggio: al 4’ Grossi, al culmine di una bella trama di gioco, effettua un preciso pallonetto che supera il portiere Sciascia per 1-0. I bernaldesi insistono con i tentativi di Sali dalla distanza e la penetrazione di Carella, in entrambe le circostanze è decisivo Sciascia che, poco dopo, si ripete sul destro dalla distanza di Laurenzana.

Al 10’ il Bernalda raddoppia: Grossi batte una rimessa laterale per il diagonale velenoso di Laurenzana che inganna Sciascia per il 2-0. I padroni di casa continuano ad attaccare: Sciascia è chiamato agli straordinari sul destro di D’Onofrio e i due tentativi di Benedetto. Il Maschito prova a reagire: Fimmano dalla media distanza trova la parata in due tempi di Boschiggia.

Al 18’ i locali calano il tris: Sali strappa la sfera ad un avversario e pesca sul secondo palo D’Onofrio che in spaccata insacca il 2-0. Negli ultimi secondi della frazione dalla lunga distanza Laurenzana impegna Sciascia che si rifugia in angolo. Il primo tempo termina con il risultato di 3-0 in favore dei lucani.

Ad inizio ripresa poker bernaldese: al 2’ Grossi batte una rimessa laterale innescando l’accorrente Laurenzana che griffa il 4-0. Passano due minuti per la quinta rete rossoblu: Sali trova Carella, appostato sul secondo palo, per il tap-in vincente del 5-0.

Non si fermano i rossoblu: al 11’ una percussione centrale di D’Onofrio è utile per il 6-0 mentre, poco minuti dopo, Benedetto capitalizza un rapido contropiede per segnare il 7-0. Il Bernalda non si ferma: al 16’ Laurenzana arma il “tocco rapace” di Carella per 8-0.

Negli ultimi minuti di gara il Bernalda cerca ancora la via della rete ma il portiere Pucillo (subentrato nella ripresa per sostituire Sciascia) si oppone prima a Laurenzana e successivamente a Carella. Negli ultimi minuti da segnalare gli esordi di Scarnato e Lovecchio che cercano la via della rete ma Pucillo è attento. Finisce 8-0.

BERNALDA-MASCHITO: 8-0

Marcatori: 3:41 p.t. Grossi (B), 9:35 p.t. Laurenzana (B), 17:44 p.t. D’Onofrio (B), 2:01 s.t. Laurenzana (B), 4:41 s.t. Carella (B), 11:12 s.t. D’Onofrio, 14:34 s.t. Benedetto (B), 15:58 s.t. Carella (B).

BERNALDA FUTSAL: 21) Boschiggia, 3) Scarnato 4) Laurenzana 6) Eletto 24) Brescia, 5) Sali, 7) D’Onofrio, 8) Iannuziello 9) Carella 11) Grossi, 15) Lovecchio, 99) Benedetto. All. Volpini.

MASCHITO: 20) Pucillo, 5) Ferrenti, 7) Coscia, 8) Del Cogliano, 9) Bochicchio, 10) Cuviello, 11) Martino, 12) Sciascia, 17) Facciuto, 19) Gammone, 21) Telesca, 22) Fimmano. All. Cuviello.

Arbitri: 1° Barcio di Cosenza, 2° Gammaro di Rossano; cronometrista: Negro di Policoro

Ammoniti: Martino (M), Laurenzana (B), Ferrenti (M), Coscia (M).

