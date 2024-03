Coppa del Mondo sciabola, il foggiano Samele secondo al Luxardo

Nuova strepitosa impresa di Gigi Samele che, a 36 anni suonati, si conferma il numero uno della sciabola italiana conquistando il secondo posto al prestigioso Trofeo Luxardo, classicissima del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile.

Il foggiano delle Fiamme Gialle, ammesso al tabellone principale per diritto di ranking, ha sconfitto al primo turno il coreano Gyeongdong Do per 15-11 poi ha via via battuto l’indiano Karan Singh per 15-7, il tedesco Matyas Szabo per 15-11, il tunisino Fares Ferjani per 15-9 e lo spagnolo Santiago Madrigal in semifinale col punteggio di 15-13.

In una combattutissima finale con lo statunitense Colin Heathcock l’azzurro ha tenuto testa sino alla fine al più giovane avversario ma alla fine ha dovuto arrendersi per 15-12. Sul terzo gradino del podio, a pari merito con Madrigal, anche l’egiziano Ziad Elsissy.

Per Samele un secondo posto di grande valore: “Sono un po’ rammaricato per la sconfitta in finale, ma anche felice di una gara di ottimo livello, soprattutto perché ho percepito la passione di tante persone che voglio s’innamorino della scherma. E sono orgoglioso di aver regalato loro qualcosa di importante nella gara più bella per tutti noi sciabolatori italiani”, ha commentato il foggiano.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author