Futsal B/M: Castellana, allungare striscia positiva e consolidare terzo posto

Allungare la striscia positiva e consolidare il terzo posto in classifica. E’ questo l’obiettivo del Castellana C5 alla vigilia della quinta giornata del campionato nazionale di Serie B (gir. G).

A una settimana dal successo interno ottenuto con il Mirto, la compagine allenata da mister Andrea Rotondo torna in campo sabato pomeriggio in casa del Senise, formazione lucana reduce dalla sconfitta rimediata in casa della capolista Diaz Bisceglie. Un team sicuramente da non sottovalutare quello guidato da Nicola Masiello, tra le cui fila militano giocatori di grande esperienza del calibro di Osvaldo Stigliano, Patrick Dipinto e Alfredo Grandinetti, capace di conquistare due vittorie ed un pareggio nelle prime tre giornate del torneo.

Non sarà per nulla semplice, dunque, per i castellanesi tornare a casa con un risultato positivo anche se non mancano entusiasmo e voglia di fare bene: “Ci attende una trasferta molto impegnativa sia da un punto di vista logistico, sia da un punto di visto sportivo – spiega il calcettista Pasquale Pedone– Il Senise sicuramente vorrà riscattare la sconfitta di sabato scorso, mentre noi dovremo essere bravi e maturi nel mettere da parte questo buon inizio di stagione e concentrarci solo su campo e sul prossimo impegno. Il solo punto che ci divide in classifica dimostra che sarà una partita molto equilibrata, in cui saranno i dettagli a fare la differenza. Contro il Mirto abbiamo ottenuto tre punti fondamentali per il prosieguo del torneo anche se, probabilmente, avremmo potuto chiudere prima la partita, ma siamo un gruppo molto giovane e siamo consapevoli di dover crescere ancora molto”.

Presso il PalaMonteCotugno di Senise dirigono l’incontro i sigg. Francesco Azzarà della sezione di Reggio Calabria e Andrea Avezzano della sezione di Foggia. Al cronometro Massimo Petroccelli della sezione di Policoro. Fischio d’inizio alle ore 16.

