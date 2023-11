Futsal B/M: Bernalda, Iannuzziello ‘Abbiamo fame e voglia di riscatto’

Voglia di riscatto in casa bernaldese dopo le due inaspettate sconfitte in campionato al PalaCampagna, entrambe hanno lasciato l’“amaro in bocca” ai ragazzi di Volpini ma serviranno da monito per migliorare e per rettificare le omissioni palesate nelle ultime uscite. Sull’ultima gara in campionato di sabato scorso contro il Casali del Manco abbiamo ascoltato il laterale rossoblu Diego Iannuzziello: “Abbiamo affrontato una gara tosta, contro una squadra preparata; abbiamo gestito bene la partita grazie al buon lavoro svolto durante la settimana purtroppo ci è mancato quel pizzico di esperienza e di cattiveria in più che avrebbe fatto la differenza; avremmo dovuto sfruttare di più il gran numero di occasioni create mentre loro sono stati bravi ad approfittare dei nostri piccoli errori”.

Iannuzziello è uno dei volti nuovi del Bernalda Futsal giunto la scorsa estate dal C.S. Pisticci, queste le sue parole per descrivere l’ambiente che l’ha accolto in casa rossoblu:”Ho trovato un gruppo unito, giovane ,affiatato e con voglia di imparare, si respira serenità pensando sempre a migliorarsi e aiutarsi grazie anche alla guida tecnica del Mister che ci stimola ogni giorno. Mi sto trovando molto bene grazie anche ai compagni di squadra che mi hanno aiutato ad integrarmi”.

Il calcettista lucano esamina anche le piccole criticità che andranno migliorate nel corso del torneo: “Penso che la squadra stia bene sia fisicamente che mentalmente, dobbiamo solo migliorare qualche piccolo dettaglio cosi come stiamo facendo con lavoro e dedizione; sono sicuro che troveremo la strada giusta. Siamo un gruppo giovane, in queste due partite ci è mancata un po’ di esperienza purtroppo abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato perché, dal punto di vista del gioco, non siamo stati inferiori a nessuno”.

Sabato prossimo Grossi e compagni affronteranno la prima trasferta stagionale in campionato recandosi in Puglia sul terreno dell’Alta Futsal: ”Sabato – continua il laterale lucano – affronteremo fuori casa l’Altamura, una squadra solida che sta facendo bene in campionato. Siamo tranquilli e consapevoli della nostra forza, andremo lì con fame e voglia di conquistare i tre punti su un campo ostico. Stiamo lavorando duramente e ce lo meritiamo per il lavoro che svolgiamo tutta la settimana! Daremo il massimo per conquistare la vittoria!”.

Il messaggio finale è dedicato all’impagabile tifoseria bernaldese che ogni sabato sta riempendo e colorando il PalaCampagna tornato ad essere quella “Bombonera” ribollente di passione ed entusiasmo: “Dobbiamo riscattarci – dice Iannuzziello – anche per i nostri tifosi che sono sempre al nostro fianco e pronti a sostenerci in ogni partita. Si meritano ogni tipo di complimento per l’impegno che mettono ogni sabato e per l’atmosfera che creano al Palacampagna…Sono semplicemente fantastici! Abbiamo bisogno soprattutto di loro…Insieme possiamo raggiungere grandi risultati”.

