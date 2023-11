Futsal A2/M: New Taranto, testa-coda contro il Città di Palermo

La New Taranto C5 vuole continuare a sognare. Nel pomeriggio di sabato 11 novembre, la squadra guidata da mister Angelo Bommino scenderà in campo (ore 16) PalaOreto per la 5a giornata del campionato di Serie A2, girone D, sfidando i siciliani del Città di Palermo.

La sfida tra i rosanero e i rossoblù rappresenta il più classico dei testacoda. Gli ionici, infatti, comandano il girone a punteggio pieno insieme a Mascalucia (12 punti) e sono reduci dalla bellissima prestazione del PalaMazzola dove hanno avuto la meglio per 9-1 contro il Futsal Canicattì.

I palermitani, invece, sono a cerca dei primi punti stagionali, avendo perso tutte le quattro sfide di campionato giocate contro Bitonto, Mascalucia, Canicattì e Messina. I siciliani, dunque, sperano di interrompere la serie negativa sfruttando il calore del proprio pubblico, cercando contestualmente di porre lo sgambetto agli ionici per la prima volta nella stagione.

I giocatori tarantini sono ben consapevoli delle insidie che possono nascondersi nel match del PalaOreto, così come sottolineato dall’estremo difensore Gianluca De Risi: «Siamo reduci da un’ottima vittoria contro Canicattì. Sapevamo di affrontare una squadra forte ma siamo stati bravi a prepararla nel migliore dei modi in settimana. Non riuscivamo a sbloccare la partita, poi dopo aver realizzato il primo gol è filato tutto liscio. Contro Palermo occorrerà la massima attenzione – sottolinea il portiere della New Taranto C5 – perché non sono mai riusciti a vincere in campionato. Queste sono le partite più difficili da affrontare: loro faranno di tutto per raccogliere i primi tre punti in Serie A2. Quando si affronta la capolista, le motivazioni sono doppie. Credo che possa essere una sfida ancora più difficile rispetto a quella col Canicattì».

De Risi commenta anche il suo clean sheat personale ottenuto nell’ultimo match: «È stata una bella sensazione uscire dal parquet da imbattuto, ma devo ringraziare anche i compagni perché è stato anche merito loro se non ho subito reti. Non ci sono solo i miei meriti ma, anche e soprattutto, quelli di squadra».

Ad arbitrare la sfida saranno i sigg. Elio Simone di Napoli e Manuel Terraciani di Napoli; cronometrista il sig. Giuseppe Lamorgese di Roma 2.

