Tennistavolo: Pegasus Matera cerca la prima vittoria stagionale

Vigilia di campionato per l’A.S.D. Tennistavolo Pegasus che nel fine settimana, tra sabato 11 e domenica 12 novembre, si appresta a vivere le gare di campionato valide per la quinta giornata di andata. A Matera tra le mura amiche della palestra della scuola elementare Guglielmo Marconi la formazione di C1 nazionale, ancora a caccia della prima vittoria in stagione, ospiterà la Polisportiva Galaxy di Reggio Calabria.

Gara molto delicata per capitan Giuseppe Fasano e compagni, che dopo la sconfitta sul filo di lana maturata settimana scorsa sul campo della Top Spin Messina, sono ora costretti a rincorrere per sfuggire da una situazione di classifica non certo delle più favorevoli.

La formazione calabrese, avversaria di giornata, viaggia al momento a +2 in classifica rispetto alla Pegasus e la sfida di sabato pomeriggio può rappresentare per questo uno snodo cruciale per il proseguo della stagione di entrambe: da un lato c’è la volontà del Galaxy di mettere terreno tra sé e la zona retrocessione, dall’altro la voglia e l’orgoglio della Pegasus nel rialzare la china in un girone Q partito come mai in salita. Lo starting time della sfida è fissato alle ore 16 in punto.

Sempre sabato pomeriggio a Potenza sarà invece la volta della Pegasus C, terza formazione della Pegasus, impegnata nel campionato regionale di C2 Basilicata. Gli uomini di capitan Angelo D’Ercole, forti dell’ultima, splendida vittoria casalinga maturata ai danni del Tennistavolo Scanzano, faranno visita al CUS Potenza, attuale fanalino di coda ma con una gara da dover recuperare.

Il quintetto materano composto da Antonio Dellosso, Emanuele Pellegrino, Raffaele Morgese, Silvio Porfido e lo stesso capitan D’Ercole viaggia a cuor leggero ma non per questo vuole passare dal capoluogo lucano senza togliersi qualche altra grande soddisfazione. Giuseppe Russo e compagni, invece, sono ancora a caccia del primo acuto stagionale, per far risalire in classifica un CUS Potenza sempre difficile da dover affrontare, soprattutto in casa.

Infine, ancora in C2 regionale, la Pegasus B è attesa domenica mattina dalla trasferta sul campo della Polisportiva La Potentina. I ragazzi guidati da capitan Franco De Leo, attualmente a punteggio pieno, vogliono confermare la striscia positiva sin qui maturata ma per farlo dovranno dimostrare caparbietà e coraggio in quello che, classifica alla mano, si preannuncia come il più classico dei testacoda di inizio stagione.

Una gara che richiederà per questo il massimo della concentrazione possibile, per affrontare con le giuste contromisure il terzetto di casa composto da Raffele D’amico, Giuseppe Lorusso e Luigi Ludovico. Il fischio di inizio, in questo caso, è fissato alle ore 10 nella palestra di via Roma a Potenza.

