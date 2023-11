Futsal A/F: Molfetta-Bitonto, seconda contro prima al PalaPoli

Due squadre, due punti di differenza, una sola posta in palio e una sfida che vale una bella fetta di campionato. Sarà un derby ad altissima quota quello che andrà in scena domenica al Pala “Poli” di Molfetta e che vedrà fronteggiarsi Molfetta e Bitonto nell’incontro valevole per la settima giornata del campionato nazionale di calcio a 5 di serie A.

Reduci da un avvio di stagione scoppiettante, le due compagini sono separate da soli due punti in classifica, col Bitonto che guarda tutti dall’alto a quota 18 e le molfettesi che lo seguono a quota 16. Una sfida da brividi, che le metterà una di fronte all’altra per stabilire chi debba tentare il primo allungo della stagione o chi rimetterà in pari tutti quanti i giochi. Servirà dunque il miglior Bitonto per far suo il match e per continuare a guardare tutti quanti dall’alto.

Un Bitonto, che in questo avvio di stagione ha conosciuto sempre e solo un unico risultato, ossia la vittoria, condita da prestazioni che hanno messo in risalto il potenziale offensivo stratosferico, come dimostrano le 44 reti segnate e le sole 9 subite. Numeri da paura.

Numeri che le leonesse vogliono continuare ad aggiornare positivamente per lasciare il primo graffio indelebile su tutte le altre compagini. E’ prima contro seconda, è una sfida pazzesca, è un appuntamento da non perdere. Chi ama questo sport, non può mancare dunque.

Spetta a Marzuoli tenere con i piedi per terra la truppa: “È una partita difficile contro una squadra che ha l’entusiasmo a mille e che sta mostrando grande compattezza e grande voglia di fare bene. Dobbiamo fare molta attenzione in difesa ed essere concentrate in attacco. Ma alla fine in palio ci saranno solo tre punti e c’è ancora tanta strada da fare. E’ la trasferta più vicina a Bitonto e sicuramente, come è tradizione, tante famiglie si muoveranno domenica pomeriggio per venirci a sostenere. Noi dobbiamo pensare a loro e alla passione che ci mettono ogni volta e anche ai sacrifici che fanno rinunciando ai pomeriggi a casa per venire a fare il tifo per noi. Dobbiamo fare una grande prestazione per farli tornare felici a casa”.

Renata Adamatti, nonostante 13 gol e la leadership nella classifica marcatrici, pensa come un gregario: “Dobbiamo giocare tutte insieme, la squadra rimane l’aspetto più importante. Attaccare e difendere tutte insieme. In settimana con Marzuoli e Paka lavoriamo molto per migliorare la squadra. Gol o assist per me non cambia, l’importante è che il Bitonto segni un gol più delle avversarie. Poi mi dicono che ci saranno molti nostri tifosi sugli spalti. Sarà uno spettacolo bellissimo, queste sono le partite che è un piacere giocare, al di là del risultato”.

Ad arbitrare la partita Andrea Cini come primo arbitro e Nicola Lacrimini secondo. Al cronometro Antonio Dimundo. Appuntamento a domenica 12/11/23, Pala “Poli” di Molfetta per Molfetta vs Bitonto C5 Femminile. Calcio di inizio alle ore 17.00.Diretta Streaming su FutsalTV, Differita della partita, come sempre per le leonesse neroverdi, Martedì alle 22,30 e Mercoledì alle ore 16,30 su TRM Network al canale 16 del digitale terrestre.

