Futsal B/M: Castellana-A. Monopoli, pari ricco di gol e cartellini

Termina 5-5 la sfida della 16a giornata sul neutro di Sammichele di Bari tra il Castellana e la Kredias Audace Monopoli. Un match emozionante e ricco di cartellini, ben tre rossi.

Mister Giacovazzo ritrova dalla squalifica Rodrigo, che però, dopo una tripletta, deve lasciare anzitempo il match per doppio giallo, mentre tra i pali gioca nuovamente il giovanissimo Chiarella.

La partita. Nel primo tempo, dopo una fase iniziale di studio, arriva il rosso diretto al portiere locale Di Vagno per fallo da ultimo uomo su Rodrigo. Calcio di rigore che Baldassarre non sbaglia ed è 0-1. Passano i minuti e nel Castellana arriva un’altra espulsione per doppio giallo di Ditomaso. I gialloblu quindi riescono ad allungare con una bella doppietta da parte di Rodrigo, andando a riposo col match in mano sullo 0-3.

Nella ripresa l’Audace scende in campo meno grintosa, così il Castellana ne approfitta riaprendo il match sul 1-3 con Solidoro. La squadra di mister Giacovazzo però vuole riprendere le redini del match e ancora con Rodrigo arriva il momentaneo 1-4. Il Castellana inserisce il quinto uomo di movimento e accorcia con due reti messe a segno in pochi minuti da Salamida e Detomaso. Poco dopo arriva il secondo giallo per Rodrigo che lascia l’Audace in 4 e i locali acciuffano il pari ancora con Salamida. I gialloblu cercano la quinta rete che arriva con Juan Cruz, ma quasi allo scadere il Castellana riesce a trovare il 5-5 finale con Console.

Dispiace non essere riusciti a portare a casa una importantissima vittoria che avevamo quasi in pugno, ma nonostante ciò, la squadra gialloblu ha disputato un altro grandissimo match conquistando comunque un prezioso punto in chiave playoff. Il quinto posto in solitaria resta sempre saldo con uno sguardo al quarto posto, ma bisognerà mantenere la massima concentrazione in vista della delicatissima sfida casalinga di sabato prossimo contro la vicecapolista Palo del Colle.

