Futsal B/M, Bernalda: Sali Gjevori, ‘Sono affamato più che mai’

Un finale di stagione a limitarne il rendimento e la consacrazione: Sali Gjevori è pronto a ripartire per una nuova stagione quella che potrebbe rappresentare la sua consacrazione.

La sua riconferma è stata poco più di una formalità come spiega ai nostri microfoni: “Non ci è voluto molto tempo per discutere del mio rinnovo, tra l’altro il presidente Plati mi ha elencato con chiarezza gli obiettivi delle squadra. Io ho accettato subito perché sono un giovane con tanta voglia di crescere. Inutile al momento avere grandi obiettivi personali…Preferisco crescere passo dopo passo senza fretta e puntare sui risultati quando arriveranno”.

L’organico del Bernalda è stato riconfermato quasi in blocco con Sali che avrà la possibilità di continuare il suo percorso di crescita accanto ad elementi esperti come Gallitelli, Fusco e Grossi: “Il nostro team è ben organizzato abbiamo delle solide fondamenta costituite da elementi di comprovata esperienza come Davide Fusco, Mario Gallitelli e Peppe Grossi. Mi è molto gradito il progetto della Società che punta a dare spazio ai giovani come me. Per me disputare un campionato di serie B a 19 anni non è facile ma costituisce una sfida importante, spero andrà tutto per il meglio personalmente sono molto fiducioso anche se incontreremo squadre più esperte della nostra”.

Il giovane calcettista, come dicevamo, ha patito di alcuni acciacchi fisici che lo hanno tenuto fuori nell’ultima parte della scorsa stagione, ora però sarà tutto diverso con nuove prospettive per la stagione agonistica ormai alle porte: “Mi aspetto tanto da me stesso purtroppo l’infortunio non mi ha dato la possibilità di partecipare ai play off sia in serie B che con la formazione Under 19. Ora devo raccogliere i frutti del mio lavoro, devo raggiungere prima la forma migliore dopo i tre mesi di stop per infortunio ma sono fiducioso e affamato più che mai. Il mio punto di riferimento? Sicuramente Mario Gallitelli e Peppe Grossi, due ottimi giocatori da cui posso imparare giorno dopo giorno”.

Il finale è dedicato agli obiettivi stagionali: “Giochiamo partita dopo partita puntando sempre alla vittoria. Uno degli obiettivi è la salvezza ma questo Bernalda farà grandi cose quest’anno ne sono convinto”.

