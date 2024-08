Futsal A/M, Manfredonia: Belloni, ‘Sarà una stagione stimolante’

Marco Belloni è pronto a dare il suo contributo al Manfredonia portando esperienza e talento in campo. Intervistato dall’area comunicazione del club, l’ala mancina marchigiana ha espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura: “Non vedo l’ora di iniziare. So che ci aspetta una stagione tosta, ma sono sicuro che potremo dire la nostra. Conosco già alcuni compagni come André Ferreira, Mauro Canal e Caio Ainsa, con cui ho avuto la fortuna di giocarci insieme. L’ambiente e la squadra mi sono già noti, sia perché il Vitulano Drugstore Manfredonia è stato un mio avversario in passato, sia per la fama del club.

”Fortemente voluto dalla dirigenza, dagli sponsor e dallo staff tecnico, Belloni ha subito ricambiato l’entusiasmo: “Sin dal primo contatto ho avuto il desiderio di venire a Manfredonia. Sono particolarmente stimolato dall’idea di lavorare con mister David Ceppi. Il debutto si avvicina, e se fosse per me, comincerei già domani”.

