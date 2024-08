Futsal A2/Elite, New Taranto chiude il mercato col botto: ingaggiato Boutabouzi

La New Taranto calcio a 5 chiude, con la ciliegina sulla torta, la sessione di mercato estivo: il club tarantino mette a segno un altro innesto di qualità e irrobustisce, ulteriormente, la rosa a disposizione di mister Dino Guarino ingaggiando Jaouad Boutabouzi.

Il classe ’96 originario del Marocco ma con passaporto spagnolo, di ruolo universale, ha vestito la maglia del Canosa a 5 nell’ultima stagione e rappresenta il colpo che sancisce, ufficialmente, la chiusura della campagna acquisti in terra ionica. Dopo aver vestito la maglia biancoceleste del Manfredonia C5, vanta già numerose presenze nella serie B spagnola e nel campionato italiano. Approdato in Italia nelle file dell’Orte in serie A2 nel 2014, potrà diventare uno dei punti di forza del team rossoblù. Ambidestro, dotato di buona prestanza fisica (180 cm), Boutabouzi è un calcettista possente ma anche veloce ed è sicuramente uno dei fari del gioco di mister Guarino, riuscendo con la sua duttilità tattica ed una grande tecnica a coniugare bene la fase difensiva con quella offensiva.

Il nuovo volto della New Taranto non ha avuto timori nell’accettare la proposta: «Mi ha attirato subito il progetto del club: hanno le idee chiare su cosa vogliono fare nel futuro. Inoltre mi hanno sempre parlato bene di questa società e ciò mi ha spinto a valutare, con maggior interesse, anche l’offerta».

Boutabouzi in rossoblù troverà alcuni volti nuovi: «Conosco Lupinella, avendo giocato insieme per quattro anni a Manfredonia mentre Chimanguinho l’ho affrontato in tante occasioni. Non conosco personalmente il mister però alcuni miei amici, da lui allenati in precedenza, mi hanno parlato benissimo. Conoscere parte dello spogliatoio e il passaparola positivo di alcuni colleghi mi hanno indotto, ulteriormente, ad accettare Taranto. La società ha costruito una rosa di alto livello e, lavorando tutti nella stessa direzione, possiamo davvero fare bene».

Il calcettista 28enne non nasconde le sue ambizioni: «Voglio sin da subito ripagare la fiducia che la società e il mister hanno riposto nei miei confronti: sono sicuro che ci divertiremo e darò sempre il massimo per raggiungere gli obiettivi».

E sul calendario della prossima stagione, che partirà il prossimo 12 ottobre, Boutabouzi afferma: «Il sorteggio è stato un po’ strano: ci saranno delle soste che non permetteranno di avere continuità. Ma dobbiamo essere bravi ad adattarci e a superare i momenti di difficoltà che potrebbero presentarsi durante il campionato. Bisogna saper resistere e fare di tutto per uscire delle difficoltà nel modo giusto e andare avanti. Tutte le stagioni presentano dei momenti difficili, ma solo chi è capace di saper superare al meglio questi momenti avrà maggiori possibilità di poter vincere il torneo ed essere in vetta alla classifica».

