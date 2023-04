Futsal B/M: Bernalda chiude la stagione in bellezza

Il Bernalda Futsal chiude in bellezza la stagione delle gare casalinghe battendo nel derby il Pisticci per 10-1. E’ stato il successo della “linea verde” rossoblu schierata dal tecnico Volpini nella ripresa con gli esordi assoluti in prima squadra di Marciuliano e Lovecchio ma soprattutto con la splendida doppietta del quindicenne Arcangelo Castano.

Cronaca. Il Bernalda Futsal parte con il seguente start five: De Pizzo, Laurenzana, Ziberi, Grossi, Benedetto. Dall’altra parte il Pisticci con : Pisapia, Chavi, Carioscia, Barbalinardo, Albano.

Prima dell’inizio il calciatore Luciano Benedetto è sceso in campo con i ragazzi speciali del Centro Padri Trinitari di Bernalda che svolgono un campionato di calcio a 5 a scopi benefici.

Dopo le scaramucce iniziali il Bernalda passa in vantaggio: al 4’ Grossi batte una rimessa laterale per il chirurgico diagonale di Laurenzana che fredda il portiere Pisapia per 1-0. Poco dopo i padroni di casa raddoppiano: al 6’ Ziberi innesca Grossi che la piazza all’angolino per il 2-0. Il Pisticci si gioca la carta del quinto di movimento con Carioscia ma è il Bernalda a colpire ancora con il sinistro da distanza siderale di Luciano Benedetto per il 3-0. Passano pochi istanti per il poker bernaldese con la conclusione da fuori area di Ziberi per il 4-0.

Il Bernalda ci prova con in due circostanze con Grossi (doppio intervento di Pisapia) e successivamente Laurenzana: Pisapia si oppone in due occasioni. Ai rossoblu viene concesso un calcio di rigore per un fallo di mani in area di Sforza, dal dischetto Laurenzana trasforma per il 5-0 mentre un minuto più tardi Ziberi dalla distanza timbra il 6-0 dopo un paio di parate di Pisapia sui tiri di Eletto.

I locali non si fermano: Benedetto attacca lo spazio e supera in uscita Pisapia per il 7-0. Il Pisticci tenta la reazione con Francesco Benedetto che costringe De Pizzo in angolo. In chiusura di frazione il giovane Scarnato con un preciso diagonale insacca la rete dell’8-0, risultato con il quale le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa il tecnico Volpini sostituisce il portiere De Pizzo con il giovane Brescia, il Bernalda malgrado il largo vantaggio continua ad attaccare: la rasoiata di Laurenzana si stampa sulla traversa. Passa qualche minuto e Grossi impegna Pisapia che rimedia in corner.

Al 9’ il Pisticci realizza in mischia con Albano per 8-1. Il tecnico Volpini nell’ultima fase di gara concede spazio e fiducia ai giovani dell’Under 19 che lo ripagano con la rete di pregevole fattura di Castano che con un prepotente assolo coglie impreparata la difesa pisticcese superano in uscita Pisapia per il 9-1.

Il bomberino bernaldese è ancora letale: al 17’ il suo diagonale si spegne nell’angolo alla destra di Pisapia per il 10-1. I rossoblu non sono paghi: la staffilata di Eletto trova la deviazione di Pisapia con la sfera che scheggia la traversa prima di terminale in corner. Nel finale Brescia respinge di piede un tiro ravvicinato di Carioscia. La gara termina con il successo dei rossoblu per 10-1.

BERNALDA- POL. COMPRENS. SPORT PISTICCI 10-1

BERNALDA FUTSAL: 4 Laurenzana, 5 Scarnato, 6 Plati, 7 Grossi, 8 Ziberi, 10 Castano, Marciuliano, 12 De Pizzo, 21 Lovecchio, 23 Eletto, 24 Brescia, 99 Benedetto. All. Volpini

POL. COMPRENS. SPORT PISTICCI: 1 Dalessandro, 2 Barbalinardo, 3 Renna, 4 Chavi, 5 Sforza, 6 Benedetto Francesco, 7 Carioscia, 8 Albano, 9 Iannuzziello, 10 Albano, 11 Mastrogiulio, 12 Pisapia. All. Lavecchia.

Arbitri: 1^ De Luca di Paola; 2^ Molinaro di Lamezia Terme; cronometrista Capolupo di Matera

Marcatori: 3:24 p.t. Laurenzana (B), 4:31 p.t. Grossi (B), 8:13 p.t. Benedetto (B), 8:49 s.t. Ziberi (B), 11:16 p.t. (rig.) Laurenzana (B), 12:40 s.t. Ziberi (B), 15:08 p.t. Benedetto (B), 19:29 p.t. Scarnato (B), 8:30 s.t. Albano (P), 14:13 e 16:18 s.t. Castano (B)

Ammoniti: Sforza (P)

