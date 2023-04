Futsal C1/M: Vittoria inutile, Azzurri Conversano ai playout

Gli Azzurri Conversano vincono in rimonta nell’ultima giornata di regular season del massimo torneo regionale di calcio a 5, ma non riescono ad evitare la coda dei playout complice la contemporanea vittoria del Cus Bari.

Tra una settimana, dunque, la banda del presidente Mino De Girolamo si giocherà la salvezza in gara secca e davanti al pubblico amico del Pineta contro il Barletta Calcio a 5, giunto penultimo con 20 punti all’attivo.

LA GARA – È il derby casalingo contro la Volare Polignano a chiudere il cammino degli Azzurri in stagione regolare. Mister Giliberti deve come al solito fare i conti con l’infermeria super affollata, ma può sorridere per i recuperi di Masi e Ciavarella.

L’avvio sorride alla Volare Polignano che, forte di una stagione già virtualmente chiusa e di un grande stato di forma confermato anche dagli ultimi risultati, approccia al match nel migliore dei modi con Gianni Manelli e Fabio L’Abbate in grado di gelare immediatamente il Pineta.

La reazione dei conversanesi porta la firma di un polignanese doc ovvero Onofrio Lemonache il quale, prima dell’intervallo, firma il più classico dei gol dell’ex mandando le squadre al riposo sul parziale di 2-1 per gli ospiti.

Nella ripresa gli Azzurri cavalcano l’onda della rete che ha permesso di dimezzare lo svantaggio e con Vito Ciavarella prima e Stefano Achille poi ribaltano completamente il match conquistando un successo purtroppo inutile in ottica salvezza.

IL COMMENTO – Questa l’analisi del match-winner Stefano Achille al termine dell’incontro: “All’inizio eravamo un po’ contratti, avere la pressione di dover vincere a tutti i costi non è mai semplice ed infatti il Polignano ne ha approfittato subito. Per fortuna il gol di Lemonache ci ha permesso di allentare un po’ la tensione e di giocare nel secondo tempo con maggiore tranquillità. Il mio gol? Segnare è sempre bello, ma purtroppo non è servito per evitare il playout contro il Barletta. Spero, tuttavia, che questa vittoria possa essere ugualmente importante per affrontare nel migliore dei modi la settimana che ci porterà a questa sfida decisiva per la nostra salvezza. Come dimostrato anche oggi, il gruppo è unito e compatto, e non vede l’ora di scendere in campo per concludere l’annata al meglio, seppur con la coda dei playout”

Azzurri Conversano – Volare Polignano 3-2 (p.t. 1-2)

Azzurri Conversano: Montrone, Sciannamblo, Bratta, Lemonache, Novelli, Cannone, Renna, Masi, Ciavarella, Achille, Pascale. All. Gianpiero Giliberti.

Volare Polignano: Modugno, Carrieri, L’Abbate, Lacatena, Santostasi, Zupo, Boccardi, D’Alessandro, Vitto, Baldo, Pellegrini, Manelli. All.: Christian Greco

