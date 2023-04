Volley A2/M: Castellana a Cantù, gara da dentro o fuori

Si chiude al Pala Francescucci di Cantù il programma dei quarti di finale dei playoff promozione del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: tra Pool Libertas Cantù e Bcc Castellana Grotte in palio la possibilità di accedere alle semifinali e di affiancare Vibo Valentia, Santa Croce e Bergamo già qualificate al prossimo turno.

Non sono stati sufficienti, infatti, due tie break e oltre cinque ore di gioco per stabilire quale tra la formazione allenata da Denora Caporusso e quella guidata da Giuseppe Barbone avrà diritto a superare il primo turno dei playoff.

Domenica 23 aprile 2023 con prima battuta alle ore 18, pertanto, sul gommato di Casnate con Bernate (Co), in programma gara 3 tra Cantù e Castellana: si riparte dai successi a campi invertiti. Domenica 16 i pugliesi si imposero in Lombardia al quinto set, mercoledì scorso risultato esattamente inverso al Pala Grotte.

La Bcc Castellana Grotte è letteralmente chiamata all’impresa: bissare il successo esterno di gara 1, andando ancora una volta a scombinare il fattore campo. Più facile, almeno sulla carta, il compito di Cantù: sarà sufficiente conquistare “la bella” in casa, con qualsiasi risultato, per accedere alle semifinali. La vincente delle due affronterà Bergamo in gara 1 già mercoledì 26 aprile.

“Loro hanno dimostrato di essere una squadra forte, in grado di giocare con continuità una pallavolo di alto livello – ha commentato il tecnico della Bcc Castellana Grotte Barbone nell’immediato post partita di gara 2 – Ma anche noi abbiamo già dimostrato di poter vincere a Cantù e di starci nella serie dal punto di vista mentale e della determinazione. Ci aspetta un’altra partita di grande intensità, una battaglia in cui conterà molto anche l’aspetto fisico. Recuperare le energie sarà importante in questa ottica per giocarci tutte le possibilità di qualificazione”.

Cantù e Castellana Grotte si affrontano per la sesta volta in stagione: tre le vittorie per i lombardi (alle due della regular season si è aggiunta quella di gara 2 dei quarti playoff), due i successi per i pugliesi (nella semifinale di Coppa Italia e in gara 1).

La gara sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Denis Serafin di Motta di Livenza (Tv) e Mariano Gasparro di Agropoli (Sa). Possibile seguire in diretta streaming il match sulla piattaforma www.volleyballworld.tv.

Condividi su...



Linkedin

email